În cadrul , salariile evoluează odată cu experiența profesională. Totodată, funcția ocupată influențează decisiv nivelul veniturilor, iar diferențele dintre angajați pot fi mari. Un inspector aflat la început de carieră încasează, în medie, aproximativ 4.500 de lei lunar. Prin avansare, câștigurile pot urca până la 7.500 de lei pentru un superior.

Situația se schimbă vizibil pentru cei care ajung în poziții de conducere. În aceste cazuri, remunerația crește substanțial, proporțional cu responsabilitățile asumate.

Din ce este format, de fapt, salariul unui inspector ANAF

Structura salariului unui inspector ANAF este mai complexă decât pare la prima vedere. Primele de performanță sunt acordate extrem de rar. Acestea apar doar în situații speciale, atunci când se contribuie la recuperarea unor sume semnificative pentru bugetul de stat. Venitul lunar este alcătuit din , stabilit în funcție de funcție și grad profesional. La acesta se adaugă gradația de vechime și, uneori, stimulente acordate în condiții stricte.

La început de carieră, un inspector asistent câștigă, în medie, între 4.000 și 4.500 de lei net pe lună. Suma este apropiată de cea din alte instituții publice centrale. Cu toate acestea, mulți o consideră modestă, raportat la responsabilitățile mari și la presiunea constantă a performanței.

Odată cu acumularea experienței, salariile cresc gradual. Astfel, un principal poate ajunge la 5.500–6.500 de lei, iar unul superior poate câștiga între 6.800 și 7.500 de lei lunar. În plus, pot exista sporuri, însă acestea au fost plafonate în ultimii ani, iar impactul lor asupra veniturilor totale s-a redus considerabil.

Ce salariu au cei care ocupă funcții-cheie în ANAF