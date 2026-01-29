B1 Inregistrari!
Salariile angajaților ANAF. Cât încasează un inspector și ce sume ajung la funcțiile-cheie

Salariile angajaților ANAF. Cât încasează un inspector și ce sume ajung la funcțiile-cheie

Ana Beatrice
29 ian. 2026, 16:24
Salariile angajaților ANAF. Cât încasează un inspector și ce sume ajung la funcțiile-cheie
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Din ce este format, de fapt, salariul unui inspector ANAF
  2. Ce salariu au cei care ocupă funcții-cheie în ANAF

În cadrul ANAF, salariile evoluează odată cu experiența profesională. Totodată, funcția ocupată influențează decisiv nivelul veniturilor, iar diferențele dintre angajați pot fi mari. Un inspector aflat la început de carieră încasează, în medie, aproximativ 4.500 de lei lunar. Prin avansare, câștigurile pot urca până la 7.500 de lei pentru un superior.

Situația se schimbă vizibil pentru cei care ajung în poziții de conducere. În aceste cazuri, remunerația crește substanțial, proporțional cu responsabilitățile asumate.

Din ce este format, de fapt, salariul unui inspector ANAF

Structura salariului unui inspector ANAF este mai complexă decât pare la prima vedere. Primele de performanță sunt acordate extrem de rar. Acestea apar doar în situații speciale, atunci când se contribuie la recuperarea unor sume semnificative pentru bugetul de stat. Venitul lunar este alcătuit din salariul de bază, stabilit în funcție de funcție și grad profesional. La acesta se adaugă gradația de vechime și, uneori, stimulente acordate în condiții stricte.

La început de carieră, un inspector asistent câștigă, în medie, între 4.000 și 4.500 de lei net pe lună. Suma este apropiată de cea din alte instituții publice centrale. Cu toate acestea, mulți o consideră modestă, raportat la responsabilitățile mari și la presiunea constantă a performanței.

Odată cu acumularea experienței, salariile cresc gradual. Astfel, un inspector principal poate ajunge la 5.500–6.500 de lei, iar unul superior poate câștiga între 6.800 și 7.500 de lei lunar. În plus, pot exista sporuri, însă acestea au fost plafonate în ultimii ani, iar impactul lor asupra veniturilor totale s-a redus considerabil.

Ce salariu au cei care ocupă funcții-cheie în ANAF

Salariile mari din ANAF apar abia la nivelurile superioare. Acolo, directori, directori generali sau vicepreședinți pot ajunge la venituri brute de peste 14.000–16.000 de lei lunar. Însă aceste funcții sunt puține și greu accesibile. De cele mai multe ori, ele sunt ocupate de persoane cu ani întregi de experiență și care au trecut prin concursuri riguroase.

Negocierea nu este o opțiune, iar scurtăturile nu există. Pentru majoritatea angajaților, principalul avantaj la început de drum nu îl reprezintă salariul, ci stabilitatea locului de muncă și statutul profesional. Cu timpul, pe măsură ce cresc responsabilitățile și se acumulează experiența, apar și recompensele financiare pe măsură.

Tags:
