Prețul energiei electrice s-ar putea majora începând cu 1 iulie, după expirarea măsurii de plafonare a prețului, adoptată prin ordonanță de Guvern. Ministrul Energiei confirmă că acest scenariu trebuie luat în considerare.

Ministrul Energiei admite că din vară, prețul energiei ar putea să crească. El crede, însă, că aceste n-ar trebui să fie semnificative. Potrivit spuselor sale, pentru persoanele vulnerabile va exista un mecanism de sprijin, astfel încât să suporte mai ușor prețurile majorate.

„Dacă nu se întâmplă alte lucruri bune, e posibil să plătim ceva mai mult. Noi sperăm să nu ajungem în scenariul ăsta şi chiar dacă ajungem, pentru consumatorii vulnerabili, deci în sărăcie energetică, avem în ordonanţă, că până la 15 iunie vom avea un mecanism şi vor primi acel card de energie sau voucher şi va compensa din eventuala creştere. Dacă eu am un consum mic, de sub 100 kWh pe lună, am acel plafon de 0,68, deci pe mine mă costă pe lună undeva la 40 de lei curentul. Atât mă costă în momentul ăsta. Dacă nu sunt vulnerabil, pe noile preţuri, de exemplu pe oferta pe care vă spuneam, o să mă coste în jur de 60 de lei.

Pare rezonabil, adică totuşi pentru a plăti factura la curent pe lună, pare rezonabil dacă nu sunt un consumator în sărăcie energetică vulnerabil. Dacă am un consum astăzi de peste 300 kWh pe lună, am prin lege un plafon de 1,3 lei per kWh. Deci e posibil să văd chiar o mică ieftinire în facturi, nu semnificativă, dar nu va fi un dezastru. Dacă sunt undeva între pe la 250 de kWh pe lună sau 280 de kWh pe lună, da, o să fie o mică creştere, dar, încă o dată, eu cred că pentru românii care au într-adevăr probleme cu plata facturilor va exista categoric acest mecanism de sprijin, e prevăzut în ordonanţă. Pentru ceilalţi poate va fi ceva în plus, dar n-ar trebui să fie o povară atât de mare”, a declarat ministrul Burduja, la Antena 3.

Sfatul lui Sebastian Burduja pentru români

În acest context, al posibilității majorării facturilor la , ministrul Sebastian Burduja recomandă românilor să compare prețurile oferite de furnizori. Astfel, dacă vor intra pe portalul web al ANRE, aceștia vor putea alege dintre cele mai bune oferte publicate de furnizori.

„Dacă intraţi pe ANRE, pe comparatorul de preţuri şi chiar îi rog pe toţi românii să o facă şi să-şi aleagă cea mai bună ofertă, sigur o să găsiţi o ofertă în jur de un leu. Ea e de la o companie din portofoliul nostru, nu vreau să-i fac acum reclamă, dar e o companie cu capital majoritar de stat, listată recent, un mare succes, şi care a ajutat şi să calmeze această piaţă a furnizării, că vine cu oferte foarte bune.

Sigur, nu e 0,68, cât este cel mai mic plafon pentru consum. Dar nu e nici 1,7, nici măcar 1,6, deci e un preţ, să spunem, destul de competitiv pentru piaţa actuală. Acum, până la 1 iulie se pot întâmpla multe, nu ştiu, se rezolvă conflictul din Ucraina, poate e un scenariu optimist, şi atunci Ucraina s-ar putea să redevină exportator către regiunea noastră, s-a mai întâmplat acest fenomen”, a afirmat Sebastian Burduja.