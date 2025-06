Cristian Păun: E cea mai proastă idee să crești taxele, într-un astfel de context. Guvernanții să se apuce de treabă, să modernizeze România. Coaliția asta să nu vină cu 30 de ministere, atâta ne-ar mai trebui... (VIDEO)

Profesorul de economie Cristian Păun a explicat luni, pentru B1 TV, ce ar trebui să facă guvernanții pentru a acoperi , fără să sărăcească populația, ba chiar modernizând cu adevărat România. Păun a punctat că, în situația în care ne găsim acum, „e cea mai proastă idee să crești taxele”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Păun, despre plafonarea facturilor la energie și adaosului comercial la alimentele de bază

„Din punctul meu de vedere, toate aceste plafonări și subvenționări de preț reprezintă mecanisme anti-piață, care au efecte adverse, adică nu datorită acestor măsuri suntem acum bine, că nu suntem bine! Că, până la urmă, energica subvenționată a însemnat presiune pe deficitul bugetar, e parte a deficitului această subvenționare. Plafonarea adaosului a avut efecte marginale asupra prețurilor – vedem în continuare că inflația, prețurile continuă să crească chiar dacă sunt plafonate aceste adaosuri, deci nu acolo e, de fapt, problema.

Problema rezidă din faptul că nu avem suficientă ofertă, suficient de mulți producători, antreprenori care să se concureze între ei. Iar în cazul energiei, producătorii sunt toți de stat. E suficient să pună mâna pe telefon ministrul Energiei să dea ordin ANRE și companiilor de stat și să le spună: ”triplați prețul la energiei! scoatem subvenția, triplăm prețul la energie, câțiva amărâți și gata, am rezolvat problema banilor la bugetul statului!”. Taxăm, prin prețul energiei, populația. Am mai făcut prostia asta în 2022, am dat peste cap tot sistemul economic din România, l-am făcut să piardă multă competitivitate printr-o decizie de tipul ăsta”, a explicat profesorul de economie.

Acesta a precizat apoi că românii se confruntă cu mai multe probleme, una dintre ele, presantă, fiind inflația, care i

Ce ar trebui să facă noul guvern, în viziunea lui Cristian Păun

„Într-un astfel de context în care ai inflație și , nu ai ofertă, să crești taxele. În mod normal, într-o astfel de situație, guvernele ar trebui să găsească spațiu fiscal să mai reducă din taxe. N-avem spațiu fiscal, dar măcar să păstrăm taxele așa, să nu adăugăm altele noi, să oferim predictibilitate mediului de afaceri, că altfel o să avem și inflație și n-o să scăpăm nici de problema deficitului, că vom da un nou recul economiei private și ne batem singuri cuie în talpă adoptând aceste măsuri prociclice.

Guvernanții trebuie să se apuce de treabă, să modernizeze România, să absoarbă mai multe fonduri europene, să rezolve problema evaziunii, a colectării, să rezolve problema contrabandei… Sunt o grămadă de lucruri de făcut!

Evident, ne dorim mai puține ministere, coaliția asta să nu vină cu 30 de ministere, atâta ne-ar mai trebui… Să vedem agenții mai puține – comasate, desființate, privatizarea unor companii, inclusiv a companiilor din energie. N-are ce să caute statul să fie proprietar pe energie și să ne strângă cu ușa, cu prețul la energie, dând telefon companiilor de stat să pună ce preț vor ele. Aceste companii trebuie listate pe bursă și noi, românii, să cumpărăm acțiuni la aceste companii direct sau prin fonduri de pensii Pilon 2 și 3, să devenim acționari să avem și noi o bătrânețe liniștită”, a mai explicat Cristian Păun, pentru B1 TV.