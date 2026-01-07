B1 Inregistrari!
CTP, explicație în scandalul impozitelor majorate: „O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan"

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 16:15
Cristian Tudor Popescu a reacționat, miercuri, în scandalul impozitelor majorate pe locuințe. Gazetarul a amintit cum a ajuns România la recordul de peste 90% proprietari, l-a invocat pe președintele Nicușor Dan și a avut o remarcă și la adresa Guvernului Bolojan.

„Teorema președintelui Dan

Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan: „Trebuie să privim în viitor, nu în trecut”.

Prin Decretul-Lege nr 61 din 1990, cetățenii care stăteau cu chirie în apartamente la bloc primite de la statul ceaușist au putut să și le cumpere la prețuri ridicol de mici, devenind proprietari. Acum, aceste locuințe valorează zeci de mii de euro, chiar și peste 100.000. S-a produs și o discriminare flagrantă: cei care făcuseră credit la CEC pentru s-și cumpăra locuințele nu au primit nimic.

Efectul politic a fost cel scontat: Ion Iliescu și FSN au câștigat alegerile cu peste 80%, respectiv 67%.

Așa s-a ajuns la recordul de peste 90% proprietari, cu care România concurează Albania. Și toți acești proprietari plătesc, chiar și în condițiile creșterii taxelor locale, printre cele mai mici dări la stat din Europa. În septembrie 2025, doar 0,5% din PIB-ul României provenea din impozitele pe proprietate, mult sub media UE de 1,9%.

Cu siguranță că, citind acest text, mulți dintre cetățenii revoltați vor izbucni: „Ce-a fost în `90, a fost. Da ce, am furat casa?! Și ce treabă am eu cu pibu, cu Ieuropa?! Am că mi-a mărit impozitu!”.

La care președintele Dan răspunde cu un corolar la teorema de mai sus: „Mie mi-ar plăcea să nu crească taxele, ba chiar să scadă, dar asta ține de Guvern…”.

De Guvernul Bolojan, care nu face pomeni electorale, ca Guvernul Petre Roman”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

