Și în București e scandal din cauza pe locuințe, care semnificativ. Indiferent de sector, oamenii se plâng că au mult mai mult de plătit față de anii trecuți.

Cât are de plătit impozit o bunică din Sectorul 3

Pagina de Facebook „Mizeria din Sectorul 3” a postat un clip cu o bunică din sector care are de plătit impozit anul acesta 700 de lei. Anul trecut, impozitul a fost de 280 de lei.

„În Sectorul 3 impozitele pe proprietate au explodat. Pur și simplu. Uitați-vă la această doamnă în vârstă, care merge în cârjă.

I-a fost crescut impozitul de la 280 de lei la 700 de lei. 250% creștere procentuală.

E foame de bani. Cum faci Aqua Park de 70 de milioane de euro sau Hala Laminor de 170 de milioane de euro !?! Cam așa.

Nu mai spunem ca guvernul Bolojan a anulat până și reducerile acordate persoanelor cu handicap. Ca e nevoie de bani.

Nu au anulat gratuitatea pentru biserici. Și nici cele 55 de milioane de euro pentru partidele politice în an fără alegeri”, au scris reprezentanții paginii, potrivit

Și alți bucureșteni se plâng de impozitele mari

Iar un bucureștean s-a plâns pe TikTok că trebuie să plătească 640 de lei pentru un apartament cu trei camere, aproape dublu față de anul trecut, plus 18 lei pentru locul de parcare și impozitul pe mașină.

„Măcar la mașină nu e foarte mult. Dar la apartament vi se pare normal? Anul trecut am plătit 358 de lei. Vi se pare normal să plătesc atât de mult”, a spus el.

Iar proprietarul unui apartament cu trei camere din Sectorul 1 are de achitat 600 de lei. Spre comparație, anul trecut a plătit impozit sub 300 de lei.