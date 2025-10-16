B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Cum a încurcat șeful ANAF borcanele. Analiza lui Caramitru

Cum a încurcat șeful ANAF borcanele. Analiza lui Caramitru

Adrian A
16 oct. 2025, 15:33
Cuprins
  1. Ce ascunde ANAF după borcanele cu gem
  2. Șeful ANAF, pe urmele lui Grindeanu
  3. Se tem sau nu pot?

Borcanele cu gem invocate de șeful ANAF au dat naștere la un val de reacții. Unele hilare, altele care aduc în față incompetența Fiscului.

Ce ascunde ANAF după borcanele cu gem

Andrei Caramitru a făcut o analiză dură după ce Adrian Nica, șeful ANAF, a găsit în borcanele cu gem explicația privind colectarea redusă de TVA.

„ANAF ar face orice – orice – ca sa nu zică ca 80% din evaziunea fiscală la noi e făcută de rețelele DIE/securist-mafiotice de importatori. Prin portul Constanța (care e un fel de Sinaloa), și prin rețele de firme fantomă suveică. Până și Kovesi a ieșit acum câteva zile să spună clar asta și că e inadmisibil că statul român nu apelează la Parchetul European (care cu asta se ocupă – frauda transfrontalieră pe TVA) – și a “amenințat” că se va implica oricum.”, scrie analistul economic.

Șeful ANAF, pe urmele lui Grindeanu

„Reacția ANAF a fost să explice că evaziunea fiscală e doar pe hârtie pentru că calculăm gemul făcut din caise acasă de băbuțe pe autoconsum fără TVA. De acolo vine domne evaziunea! Din gem! Înainte Grindeanu ne explica sfertodoct că vine de la patronii de microîntreprinderi care își iau haine de la mall pe firmă.
Băi,băi, băi bățietilor. Voi chiar ne credeți proști ????? Problema e MAFIA IMPORTATORILOR !!!!! Acoperită de băieții din DIE vechi înțelegeți? E clar sau vreți mai multă informație? Ah, și sunt băgați acolo și mafioți libanezi, turci, chinezi, ruși, italieni. Da? Conducte clare structurate în ani și ani. Împreună cu băieții vechi de prin DIE sau de unde naiba sunt care își folosesc “rețelele” internaționale, înțelegeți ? Care au penetrat ANAF de e în buzunarul lor ce credeți voi ! Plus partide și tot, mănâncă toți din asta.”, mai scrie Caramitru.

Se tem sau nu pot?

„Acolo sunt 80% din banii pe care nu îi încasați ! Terminați cu onanismul și treceți naibii la treabă ! Chemați CIA, Mossad, Blackwater sau cine vreți voi dacă nu sunteți în stare singuri și vă e frică. Sau demisia, băi, dacă nu ești în stare, pleacă și gata. Lasă pe alții cu cojones.”, își încheie Andrei Caramitru postarea pe Facebook.

