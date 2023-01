Cum a reușit un român să scape de grija facturilor: „Acum plătesc doar gazele 50-60 de lei pe lună”

Facturile uriașe la curent și gaze le dau mari bătăi de cap românilor. Mulți dintre ei nu și le permit, alții fac economii mari, renunță chiar și la anumite alimente ca să facă față.

Economisește dar a și investit pe măsură

Un bărbat a scăpat de grija facturilor. Are o casă de 300 de metri pătrați și a dotat-o cu și cu pompă de căldură. A cheltuit destul de mult pentru această investiție, dar rezultatul e cel dorit. În felul acesta reușește să scape de grija facturilor.

„12.400 de euro și 6.000 de euro pompa de căldură. Foarte mulțumit. Principalul beneficiu e că nu mai am grija facturilor. La pensie te cam gândești la facturi.

Spre exemplu, anul trecut am dat 1.400 de euro. Acum nu plătesc decât gazele pentru ce gătim 50-60 de lei pe lună. Terminarea a fost în momentul în care am primit un email de la gaze că se mărește prețul cu de 6 ori. Dacă înmulțim cu 1.400-1.600 euro pe an, unde ajungem?”, a declarat Alexandru pentru Antena 3.

TVA redus la 5% pentru panourile fotovoltaice și pompele de căldură

Românii își pot cumpăra și instala mult mai ieftin panouri fotovoltaice și pompe de căldură în 2023. Președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege în acest sens.

Legea 39/2023, prin care scade de la 19% la 5% taxa pe valoare adăugată (TVA) la pompele de căldură, panourile fotovoltaice și panourile solare termice, a fost publicată în Monitorul Oficial, vineri, 13 ianuarie 2023.

Legea 39/2023 modifică art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în sensul reducerii cotei de TVA, aferentă livrărilor de pompe de căldură, panouri fotovoltaice și panouri solare termice, de la cota standard de 19%, la 5% asupra bazei de impozitare.

Scopul declarat al legii este „reducerea consumului de energie electrică și a dependenței consumatorilor față de volatilitatea pieței de profil”.

Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare şi pentru livrarea şi instalarea de: panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă care se încadrează în valorile de referinţă pentru emisiile de PM stabilite în directivele

europene, destinate locuinţelor, kituri de instalare, componente.