Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară. Guvernul s-a angajat să închidă anul 2025 într-un deficit de 8,4% din PIB. Prin rectificare primesc bani mai multe investiții și, de asemenea, sunt asigurate fondurile pentru compensarea facturilor la energie și fondurile ca unele primării să-și poată continua activitatea.
Prin proiectul de rectificare, deficitul preconizat pentru acest an e de 8,4% din PIB, în creștere cu 1,36% față de procentul aprobat prin Legea bugetului de stat pe 2025. Guvernul urmează să se reunească miercuri sau joi în ședință pentru a aproba această rectificare bugetară.
Ministerul Transporturilor va pierde 1,8 miliarde de lei din buget, dar va primi fonduri suplimentare pentru alte tipuri de cheltuieli: „Pentru cheltuieli de personal (+2,6 milioane lei), asistență socială (+100,0 milioane lei) și proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+2.000,0 milioane lei)”.
Bani vor ajunge și în teritoriu pentru funcționarea unor primării, plata unor salarii și ajutoare sociale.
Mai mulți bani vor ajunge și la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru servicii cu caracter medical, plata unor salarii și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.
O a doua rectificare bugetară e programată să aibă loc până la finele acestui an, probabil în noiembrie.
De asemenea, potrivit noilor date publicate de Ministerul Finanțelor, deficitul bugetar a urcat la 4,54% în luna august, față de 4,04% cât era în luna iulie. Spre comparație, anul trecut, tot după primele opt luni, deficitul era de 4,59% din PIB.
Veniturile totale în primele opt luni din 2025 au însumat 420,11 miliarde de lei, înregistrând o creştere de 11,8% în ultimul an.
Cheltuielile au fost de 506,47 miliarde de lei, o creştere în termeni nominali cu 10,9% față de aceeaşi perioadă a anului trecut.