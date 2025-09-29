Ministerul Finanțelor rectificarea bugetară. Guvernul s-a angajat să închidă anul 2025 într-un deficit de 8,4% din PIB. Prin rectificare primesc bani mai multe investiții și, de asemenea, sunt asigurate fondurile pentru compensarea facturilor la energie și fondurile ca unele primării să-și poată continua activitatea.

Cine pierde și cine câștigă bani la rectificarea bugetară

Prin proiectul de rectificare, deficitul preconizat pentru acest an din PIB, în creștere cu 1,36% față de procentul aprobat prin Legea bugetului de stat pe 2025. Guvernul urmează să se reunească miercuri sau joi în ședință pentru a aproba această rectificare bugetară.

La rectificare câștigă bani:

Ministerul Finanțelor: 20 de miliarde de lei (în principal pentru plata dobânzilor, pentru Fondul de Rezervă și pentru cofinanțarea unor proiecte din PNRR)

Ministerul Muncii: 5,5 miliarde de lei (în principal pentru asigurarea drepturilor de asistență socială)

Ministerul Dezvoltării: circa 2,5 miliarde de lei (pentru investiții prin Programului „Anghel Saligny” și prin PNRR)

Ministerul Agriculturii: 1,2 miliarde de lei (pentru investiții)

Ministerul Energiei: aproximativ 1,2 miliarde de lei (în principal pentru la energia electrică și la energia termică)

Ministerul Mediului: 859 de milioane de lei

Ministerul Economiei: 416 milioane de lei

Ministerul Educației: 140 de milioane de lei (pentru implementarea unor proiecte prin PNRR)

Ministerul Justiției: 85 de milioane de lei

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP): 169 de milioane de lei (în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania de anul acesta pentru prezidențiale)

Serviciul Român de Informații (SRI): 92,8 milioane de lei (mai ales pentru cheltuieli de personal și de asistență socială)

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA): 70 de milioane lei

Ministerul Transporturilor va pierde 1,8 miliarde de lei din buget, dar va primi fonduri suplimentare pentru alte tipuri de cheltuieli: „Pentru cheltuieli de personal (+2,6 milioane lei), asistență socială (+100,0 milioane lei) și proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+2.000,0 milioane lei)”.

La rectificare pierd bani:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE): -3,2 miliarde de lei. (acesta va primi, totuși, 2,2 milioane de lei pentru cheltuieli de personal).

Ministerul Sănătății: -2,6 miliarde de lei

Ministerul de Interne: -164 de milioane de lei

Secretariatul General al Guvernului (SGG): -146 de milioane de lei.

Bani vor ajunge și în teritoriu pentru funcționarea unor primării, și ajutoare sociale.

Mai mulți bani vor ajunge și la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru servicii cu caracter medical, plata unor salarii și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.

O a doua rectificare bugetară e programată să aibă loc până la finele acestui an, probabil în noiembrie.

Ce deficit bugetar are România după primele 8 luni din acest an

De asemenea, potrivit noilor date publicate de Ministerul Finanțelor, deficitul bugetar a urcat la 4,54% în luna august, față de 4,04% cât era în luna iulie. Spre comparație, anul trecut, tot după primele opt luni, deficitul era de 4,59% din PIB.

Veniturile totale în primele opt luni din 2025 au însumat 420,11 miliarde de lei, înregistrând o creştere de 11,8% în ultimul an.

Cheltuielile au fost de 506,47 miliarde de lei, o creştere în termeni nominali cu 10,9% față de aceeaşi perioadă a anului trecut.