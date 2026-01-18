Românii își pot facturile la energie cu până la 35% prin schimbarea furnizorului, în condițiile în care pe piață există oferte sub 1 leu/kWh, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Sunt oferte avantajoase pe piața de energie

„Cei care vor scoate mai mulți bani din buzunare în luna ianuarie 2026, din cauza încălzirii cu energie electrică, ar fi putut reduce costurile semnificativ dacă și-ar fi schimbat furnizorul, alegând o ofertă mai avantajoasă din piață.

Totuși, încă nu este prea târziu să iei o decizie inteligentă, pentru că iarna nu s-a terminat și mai avem aproximativ trei luni de frig în față. În acest moment există oferte sub 1 leu/kWh, cu până la 35% mai mici față de cele actuale, iar diferența se va vedea direct în factură, luna de lună”, a afirmat Dumitru Chisăliță, potrivit

De ce românii se feresc să-și schimbe furnizorul de energie

Acesta a explicat și de ce, în viziunea sa, românii acceptă facturile mari: „le este frică și sunt dezgustați să-și mai schimbe furnizorul”. De asemenea, birocrația intenționat e lăsată pentru a descuraja oamenii.

Asociația Energia Inteligentă că o garanție de stat simplă „dacă plătești mai mult după ce schimbi furnizorul, îți returnăm diferența” ar schimba radical comportamentul.

„O piață care funcționează ar tăia profiturile unor furnizori, dintre care mulți sunt legați direct sau indirect de stat și de politică. Ar tăia din taxele și accizele care ajung la stat. România nu are o criză de energie. Are o criză de încredere. Iar până când frica nu va fi tratată ca problemă centrală, milioane de oameni vor continua să plătească cu 30-40% mai mult, de bunăvoie, într-o piață care ar putea fi ieftină, dar este ținută scumpă prin tăcere și inerție”, mai susține asociația.