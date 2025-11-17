B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Trucurile care te vor ajuta să îți reduci costul facturilor la energie electrică

Trucurile care te vor ajuta să îți reduci costul facturilor la energie electrică

B1.ro
17 nov. 2025, 21:10
Trucurile care te vor ajuta să îți reduci costul facturilor la energie electrică
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum pot influența draperiilor consumul de energie
  2. Cu cât poate reduce costurile de încălzire un termostat inteligent

Facturile mari la curent sunt, și în acest an, un subiect sensibil pe români. Mulți însă, au luat sau plănuiesc să ia atitudine în acest sens. Există metode prin care oamenii pot reduce consumul de energie electrică și totodată, să-și mențină calde locuințele. Anumite trucuri sau tehnologii avansate oferă consumatorilor șansa să facă economii de sute de lei pe sezon. 

Cum pot influența draperiilor consumul de energie

O soluție simplă, dar extrem de eficientă, pentru menținerea căldurii în locuință este montarea unor draperii groase. Însă, și această metodă își poate pierde din eficacitate dacă geamurile nu sunt pe cât mai etanșe posibil. Simpla reglare a termopanelor poate reduce pierderile de căldură cu până la 20–30%. Aerisirea, un proces obligatoriu pentru confortul în casă, nu trebuie făcută pe perioade îndelungate de timp, astfel încât aerul să se reîmprospăteze, dar fără ca locuința să se răcească.

„Să ne asigurăm că avem ferestrele bine izolate, ușile, punțile termice. Dacă s-ar putea, chiar și improvizat, niște rulouri textile pe marginile ușilor. Termopanul face o mare diferență”, a explicat Corina Murafa, expert în energie, pentru Observator News.

„Ar mai fi benzi termoizolante care se pun în spatele radiatorului să degaje mai multă căldură, să nu piardă căldura pe la geam. Ar mai fi niște benzi de etanșare la geam”, a spus și George Călin, reprezentant magazin bricolaj.

Cu cât poate reduce costurile de încălzire un termostat inteligent

Și tehnologia vine în sprijinul celor care vor să țină sub control încălzirea locuinței, până la cea mai mică virgulă. Termostatele inteligente sunt principalul ajutor în acest sens, permițând controlul de la distanță și programarea pe intervale orare.

„Centralele cu condensare economisesc până la 30% în plus față de cele clasice, ceea ce se traduce în costuri mai mici. Dacă adăugăm un termostat de ambianță, mai reducem cu încă 25% consumul de energie”, a explicat Nicolae Mitache, manager tehnic într-o companie de soluţii de încălzire.

Deși termostatele inteligente pot părea o investiție mare, la început, economia pe care o vor face consumatorii la încălzirea casei îi va ajuta să își acopere cheltuiala într-un timp relativ scurt. Într-un apartament cu 3 camere şi centrală cu gaz, un astfel de dispozitiv poate duce la costuri cu aproximativ 500 lei mai mici, per sezon.

„Termostatele smart costa initial mai mult, dar eficienta e mai ridicata. Amortizarea lor s-ar putea în maxim un sezon și jumătate”, explică Nicolae Mitache, manager tehnic într-o companie de soluţii de încălzire.

„Un grad în minus în locuință într-un interval de 24 de ore duce la o economie la factură de 7%”, explică Corina Murafa, expert în energie.

Tags:
Citește și...
Amnezia digitală, fenomenul care explică de ce oamenii nu mai știu să citească un ceas clasic. Care sunt cauzele și cum poate fi combătută
Eveniment
Amnezia digitală, fenomenul care explică de ce oamenii nu mai știu să citească un ceas clasic. Care sunt cauzele și cum poate fi combătută
MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României
Eveniment
MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României
Biletul de adio lăsat de tânărul polițist care s-a sinucis. Ce probleme avea Marius
Eveniment
Biletul de adio lăsat de tânărul polițist care s-a sinucis. Ce probleme avea Marius
Inteligența artificială, noua cauză de conflicte în cupluri. Ce rol joacă chatboții în divorțuri
Eveniment
Inteligența artificială, noua cauză de conflicte în cupluri. Ce rol joacă chatboții în divorțuri
Ce-a pățit jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, la comemorarea Colectiv. Informația, confirmată de surse judiciare
Eveniment
Ce-a pățit jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, la comemorarea Colectiv. Informația, confirmată de surse judiciare
MAI avertizează asupra unei noi campanii frauduloase. Cum funcționează schema „votează copilul prietenului meu”
Eveniment
MAI avertizează asupra unei noi campanii frauduloase. Cum funcționează schema „votează copilul prietenului meu”
Plata pensiilor în decembrie 2025: Când intră pe card și când se dau pensiile prin poștă. Află și cine primește bani în plus
Eveniment
Plata pensiilor în decembrie 2025: Când intră pe card și când se dau pensiile prin poștă. Află și cine primește bani în plus
Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
Eveniment
Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
Eveniment
Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
Newsweek: Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Eveniment
Newsweek: Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Ultima oră
21:56 - Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”
21:48 - Amnezia digitală, fenomenul care explică de ce oamenii nu mai știu să citească un ceas clasic. Care sunt cauzele și cum poate fi combătută
21:24 - Unde susține Anca Alexandrescu că a fost invitată: „I-am spus că nu vin. Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!”
21:09 - Cum vrea Cătălin Drulă să rezolve problema traficului în Capitală și ce proiect are privind siguranța rutieră
21:04 - Senatul a eliminat indemnizația compensatorie pentru judecătorii CCR. Ce impact va avea această măsură asupra sistemului judiciar
Catalin Drula
20:45 - Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”
20:29 - O rețea uriașă de hoți de buzunare a fost destructurată în Italia. Metodele prin care liderii îi determinau pe ceilalți membrii să fure
20:21 - Prima plată a burselor școlare se va efectua pe 20 noiembrie. Ce reguli trebuie respectate pentru a le primi integral
20:20 - Drulă: Băluță și Ciucu au candidat anul trecut sub sigla PSD. Anca Alexandrescu e așa antisistem, că i-a consiliat pe PSD-iștii Năstase, Ponta și Oprescu
20:12 - MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României