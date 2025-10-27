Cumpărăturile de Black Friday sunt foarte așteptate de cei interesați să achiziționeze diferite produse la preț redus. Pentru a obține cele mai bune prețuri și pentru a evita capcanele ascunse în spatele ofertelor tentante, este nevoie de o prealabilă pregătire.

Ce trebuie știut despre cumpărăturile de Black Friday

Săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie, este programată sărbătoarea . Cumpărăturile de Black Friday aduc profituri uriașe comercianților care pregătesc oferte dintre cele mai reduse. În acest context, mulți cumpărători riscă să pice în capcane, iar să nu se ridice la așteptările lor. Dimpotrivă.

Specialiștii atrag atenția că goana pentru cumpărături la preș redus trebuie pregătită din timp. Este bine ca cei interesați de un anumit produs să verifice prețurile și să le compare din vreme. De asemenea, se recomandă evitarea achizițiilor de bunuri care nu sunt necesare, doar pentru că reducerea este tentantă.

Cel mai bine, înainte de colinda magazinele, fie și online, este bine ca participanții la Black Friday să-și facă o listă prealabilă de bunuri pe care le doresc. Totodată, indiferent cât de tentante ar fi ofertele, este bine ca fiecare să se limiteze la această listă. De asemenea, se recomandă stabilirea unui buget inițial, pentru a evita cheltuielile nemăsurate.

Atenție la ofertele în rate

Cumpărăturile de Black Friday în rate reprezintă o tentație pentru cei care își doresc să facă achiziții dar nu au suficiente fonduri. Aceste oferte, în rate, pot ascunde capcane pentru cumpărători. Multe magazine online au această opțiune, de a alege plata în trei, șase ori 12 rate, unele, spun ei fără dobândă. În realitate, „fără dobândă” poate însemna cu comisioane ascuse. Iar prețurile finale pot ajunge cu 20-30% mai mari decât cele din oferte.

Practic, avantajul ofertelor cu prețuri reduse este anulat de comisioanele și dobânzile plătite. Drept urmare, înainte de a opta pentru o astfel de variantă de achiziție, este bine să ne informăm din timp. Ce implică achiziția în rate, care sunt eventualele comisioane și condiții de acordare pentru un astfel de credit.

La fel de important este să comparăm prețurile afișate pentru produsele pe care le dorim. Legea prevede că magazinele nu pot modifica prețurile pentru bunurile scoase la vânzare în ultimele 30 de zile. Este o prevedere prin care se dorește ca reducerea de preț să fie aplicată corect.

Pentru a analiza prețurile, există mai multe site-uri care fac comparații: , price.ro sau pricy.ro.

Ce mai recomandă specialiștii pentru cumpărăturile de Black Friday

Specialiștii mai atrag atenția asupra unor capcane care ne pot duce în eroare. Pentru cumpărăturile de Black Friday este bine să nu bazăm strict pe .

Înainte de a face o achiziție trebuie verificate aspecte care, așa cum spuneam, pot anula avantajul unei oferte profitabile. În primul rând trebuie verificat dacă bunul este pe stoc sau cât durează până la livrare.

De asemenea, trebuie văzut dacă achiziția nu implică și alte costuri, precum cel de livrare sau garanție. De asemenea, este de luat în considerare și reputația pe care o are site-ul. Nu de puține ori ofertă de nerefuzat ascunde în spate o fraudă.