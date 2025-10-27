B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Cumpărăturile de Black Friday în rate. Dobânzile practicate de comercianți anulează avantajul prețului redus

Cumpărăturile de Black Friday în rate. Dobânzile practicate de comercianți anulează avantajul prețului redus

Adrian Teampău
27 oct. 2025, 11:03
Cumpărăturile de Black Friday în rate. Dobânzile practicate de comercianți anulează avantajul prețului redus
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce trebuie știut despre cumpărăturile de Black Friday
  2. Atenție la ofertele în rate
  3. Ce mai recomandă specialiștii pentru cumpărăturile de Black Friday

Cumpărăturile de Black Friday sunt foarte așteptate de cei interesați să achiziționeze diferite produse la preț redus. Pentru a obține cele mai bune prețuri și pentru a evita capcanele ascunse în spatele ofertelor tentante, este nevoie de o prealabilă pregătire.

Ce trebuie știut despre cumpărăturile de Black Friday

Săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie, este programată sărbătoarea achiziții la preț redus. Cumpărăturile de Black Friday aduc profituri uriașe comercianților care pregătesc oferte dintre cele mai reduse. În acest context, mulți cumpărători riscă să pice în capcane, iar reducerile să nu se ridice la așteptările lor. Dimpotrivă.

Specialiștii atrag atenția că goana pentru cumpărături la preș redus trebuie pregătită din timp. Este bine ca cei interesați de un anumit produs să verifice prețurile și să le compare din vreme. De asemenea, se recomandă evitarea achizițiilor de bunuri care nu sunt necesare, doar pentru că reducerea este tentantă.

Cel mai bine, înainte de colinda magazinele, fie și online, este bine ca participanții la Black Friday să-și facă o listă prealabilă de bunuri pe care le doresc. Totodată, indiferent cât de tentante ar fi ofertele, este bine ca fiecare să se limiteze la această listă. De asemenea, se recomandă stabilirea unui buget inițial, pentru a evita cheltuielile nemăsurate.

Atenție la ofertele în rate

Cumpărăturile de Black Friday în rate reprezintă o tentație pentru cei care își doresc să facă achiziții dar nu au suficiente fonduri. Aceste oferte, în rate, pot ascunde capcane pentru cumpărători. Multe magazine online au această opțiune, de a alege plata în trei, șase ori 12 rate, unele, spun ei fără dobândă. În realitate, „fără dobândă” poate însemna cu comisioane ascuse. Iar prețurile finale pot ajunge cu 20-30% mai mari decât cele din oferte.

Practic, avantajul ofertelor cu prețuri reduse este anulat de comisioanele și dobânzile plătite. Drept urmare, înainte de a opta pentru o astfel de variantă de achiziție, este bine să ne informăm din timp. Ce implică achiziția în rate, care sunt eventualele comisioane și condiții de acordare pentru un astfel de credit.

La fel de important este să comparăm prețurile afișate pentru produsele pe care le dorim. Legea prevede că magazinele nu pot modifica prețurile pentru bunurile scoase la vânzare în ultimele 30 de zile. Este o prevedere prin care se dorește ca reducerea de preț să fie aplicată corect.

Pentru a analiza prețurile, există mai multe site-uri care fac comparații: compari.ro, price.ro sau pricy.ro.

Ce mai recomandă specialiștii pentru cumpărăturile de Black Friday

Specialiștii mai atrag atenția asupra unor capcane care ne pot duce în eroare. Pentru cumpărăturile de Black Friday este bine să nu bazăm strict pe oferta de preț cea mai redusă.

Înainte de a face o achiziție trebuie verificate aspecte care, așa cum spuneam, pot anula avantajul unei oferte profitabile. În primul rând trebuie verificat dacă bunul este pe stoc sau cât durează până la livrare.

De asemenea, trebuie văzut dacă achiziția nu implică și alte costuri, precum cel de livrare sau garanție. De asemenea, este de luat în considerare și reputația pe care o are site-ul. Nu de puține ori ofertă de nerefuzat ascunde în spate o fraudă.

Tags:
Citește și...
Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
Economic
Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
O șansă de sute de milioane de euro irosită. Ce a făcut România cu banii de la Uniunea Europeană pentru modernizarea aeroporturilor
Economic
O șansă de sute de milioane de euro irosită. Ce a făcut România cu banii de la Uniunea Europeană pentru modernizarea aeroporturilor
Cum am îngropat PNRR-ul în birocrație. Cristian Erbașu: Ai zice că în timp căpătăm experiență, dar, culmea, cu fiecare exercițiu bugetar e din rău în mai rău (VIDEO)
Economic
Cum am îngropat PNRR-ul în birocrație. Cristian Erbașu: Ai zice că în timp căpătăm experiență, dar, culmea, cu fiecare exercițiu bugetar e din rău în mai rău (VIDEO)
Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
Economic
Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
Încă un contract pe bani publici între CNAB și compania controlată de Tiberiu Urdăreanu. În ultimii doi ani, aceste afaceri au ajuns la 112,2 milioane de lei
Economic
Încă un contract pe bani publici între CNAB și compania controlată de Tiberiu Urdăreanu. În ultimii doi ani, aceste afaceri au ajuns la 112,2 milioane de lei
Salariații de lux din companiile de stat. Câștigă într-o lună cât alții în 10 ani. Cifre halucinante
Economic
Salariații de lux din companiile de stat. Câștigă într-o lună cât alții în 10 ani. Cifre halucinante
Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România
Economic
Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România
Topul salariilor din România surprinde complet. Nimeni nu se aștepta la această schimbare
Economic
Topul salariilor din România surprinde complet. Nimeni nu se aștepta la această schimbare
Interzis la poprire pe sumele sub 3.000 de lei din conturi. Proiect legislativ pentru protecția a milioane de români
Economic
Interzis la poprire pe sumele sub 3.000 de lei din conturi. Proiect legislativ pentru protecția a milioane de români
Ce face România după ce Trump a sancționat Lukoil. Ce contracte au rușii în țara noastră și cum le apără ministrul Economiei (VIDEO)
Economic
Ce face România după ce Trump a sancționat Lukoil. Ce contracte au rușii în țara noastră și cum le apără ministrul Economiei (VIDEO)
Ultima oră
12:21 - Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
12:06 - Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
11:48 - Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
11:31 - Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
11:30 - Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
11:28 - A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
11:23 - O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total