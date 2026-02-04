B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Nereguli grave la RA-APPS: Cum s-au cheltuit 32 de milioane de lei pentru vila din Aviatorilor

Nereguli grave la RA-APPS: Cum s-au cheltuit 32 de milioane de lei pentru vila din Aviatorilor

Flavia Codreanu
04 feb. 2026, 09:23
Nereguli grave la RA-APPS: Cum s-au cheltuit 32 de milioane de lei pentru vila din Aviatorilor
Foto: Facebook/Curtea de Conturi a Republicii Molodva
Cuprins
  1. Haos în contabilitatea RA-APPS 
  2. Curtea de Conturi a scos la iveală nereguli majore
  3. Lipsă de transparență și contracte ținute la secret

Curtea de Conturi a scos la iveală deficiențe grave în gestionarea banilor publici de către RA-APPS, în special în cazul renovării vilei de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86. Potrivit unui raport publicat în ianuarie 2026, regia a cheltuit peste 32 de milioane de lei pentru acest imobil. Vila, reabilitată cu fonduri record, a fost subiectul multor speculații, fiind considerată viitoarea reședință a lui Klaus Iohannis după încheierea mandatului.

Haos în contabilitatea RA-APPS 

Auditorii au descoperit că, deși renovarea vilei apare oficial ca un singur obiectiv de investiție, în contabilitatea regiei cheltuielile sunt fragmentate în 51 de poziții diferite și 8 conturi separate.

Curtea de Conturi a cerut conducerii instituției să introducă reguli clare pentru a vedea exact unde s-au dus banii. „Lipsa organizării distincte pe fiecare obiectiv nou de investiții prezintă riscul de colectare eronată a valorii imobilizărilor”, arată  raportul care critică absența unei proceduri transparente

Curtea de Conturi a scos la iveală nereguli majore

O altă problemă majoră identificată este lipsa de personal specializat și controlul ineficient asupra plăților. Deși organigrama RA-APPS prevede patru posturi pentru verificarea cheltuielilor, în realitate o singură persoană se ocupă de această activitate. Mai mult, plățile au fost făcute fără „viza de realitate”, adică fără ca cineva să certifice oficial că lucrările au fost executate în realitate sau că respectă legea.

Potrivit libertatea, banii au fost plătiți fără o verificare  a documentelor justificative. În plus, auditorii notează că regulamentul de organizare al instituției nu a mai fost actualizat de 15 ani, deși legislația s-a schimbat semnificativ în acest interval.

Lipsă de transparență și contracte ținute la secret

Curtea de Conturi confirmă și faptul că RA-APPS rămâne o instituție extrem de închisă. Pe site-ul oficial lipsesc documente esențiale precum organigrama, planurile de achiziții sau contractele de mare valoare. De asemenea, regia nu a publicat nici planul de integritate, deși acesta este obligatoriu prin lege.

În prezent, RA-APPS, care administrează averea imobiliară a statului, este condusă de Marius Grăjdan, aflat în funcție din 2015. Acesta încasează un salariu net de 24.000 de lei lunar, în timp ce membrii Consiliului de Administrație primesc indemnizații de 12.000 de lei, în ciuda neregulilor administrative și contabile semnalate de auditori.

