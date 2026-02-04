Dacia inițiază o nouă campanie de concedieri voluntare, începând din luna martie. Sumele acordate angajaților care doresc să plece au crescut ușor față de campania precedentă.

Câți bani vor primi angajații Dacia care pleacă voluntar

Angajații cu până la 2 ani vechime vor primi cea mai mică sumă, 25.000 de lei net, la care se adaugă drepturile salariale la zi.

Pentru o vechime între 2 și 4 ani, angajații vor primi 63.000 lei, pentru 4 și 8 ani vechime – 113.000 lei, pentru 8 – 12 ani vechime – 137.000 de lei și pentru 12 – 16 ani vechime – 167.000 de lei.

Angajații cu peste 16 ani vechime vor primi cei mai mulți bani: pe lângă salariul la zi, 210.000 de lei, sumă care depășește 40.000 de euro.

Prima de concediere voluntară va ajunge la aproape 50.000 de euro pentru persoanele cu boli profesionale și cu invalidități produse în accidente de muncă pe perioada contractului cu Dacia. Acestea vor primi 240.000 de lei, în cazul în care vor dori să plece din companie.

Câți angajați ar putea pleca de la Dacia

Cererile pentru plecarea voluntară nu vor fi aprobate automat, ci vor fi analizate de managerii uzinei.

Până la 900 de persoane care ar putea părăsi Dacia prin noua campanie de concedieri colective.

Dacia vrea să reducă producția anul acesta, în contextul în care cererea de automobile este în scădere iar efectele noilor ținte de emisii ar putea pune presiune pe mixul de producție al grupului Renault.

Uzina are acum circa 11.000 de angajați, deși gradul de robotizare al uzinei a crescut foarte mult în ultimii ani, la circa 60%.