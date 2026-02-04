B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Bolojan ia noi măsuri de austeritate. Nu mai crește taxe și impozite, dar taie programele pentru români. „Rabla” și „Casa Verde”, oprite de tot

Bolojan ia noi măsuri de austeritate. Nu mai crește taxe și impozite, dar taie programele pentru români. „Rabla” și „Casa Verde”, oprite de tot

Adrian A
04 feb. 2026, 12:02
Bolojan ia noi măsuri de austeritate. Nu mai crește taxe și impozite, dar taie programele pentru români. Rabla și Casa Verde, oprite de tot
Cuprins
  1. Se suspendă „Rabla” și „Casa Verde”
  2. Câți bani ar economisi Guvernul

Dacă a terminat cu creșterea de taxe și impozite și cu înghețarea sau tăierea veniturilor românilor, Guvernul Bolojan trece la programele pentru români. Așa că se pare că se decide oprirea totală a programelor „Rabla” și „Casa Verde”.

Se suspendă „Rabla” și „Casa Verde”

Executivul condus de Ilie Bolojan ia în calcul suspendarea totală, în 2026, a programelor „Rabla” și „Casa Verde Fotovoltaice”. Și s-a găsit și o scuză pentru oprirea programelor.

Banii strânși se duc spre proiectele de infrastructură critică. Mai exact, banii vor avea ca destinație lucrările de apă, canalizare și iluminat public, sectoare considerate vitale și deficitare în multe zone ale țării.

Asta, după ce la mijlocul lunii decembrie 2025, a debutat o nouă sesiune Rabla, cu un buget mult mai mic și cu alte condiții.

Sesiunea a venit cu un buget rămas din sesiunile trecute, unde sumele nu au fost utilizate sau dosarele au fost respinse. Este vorba de peste 22 de milioane de lei pentru mașinile noi cu motorizare termică și peste 14 milioane de lei pentru cele electrice.

Acum, însă, programul se oprește de tot.

Câți bani ar economisi Guvernul

Dacă e să ne luăm după cifrele din anii trecuți, prin oprirea programelor „Rabla” și „Casa Verde”, guvernul ar strânge câteva miliarde de lei.

De exemplu, în 2024, an în care nu exista nicio discuție despre vreo criză bugetară și economică, bugetul alocat Programului Rabla Clasic era de 300 de milioane de lei, iar pentru Programul Rabla Plus, de 1 miliard de lei.

În 2025, Programul Rabla a oferit persoanelor fizice posibilitatea de a casare autovehicule vechi și de a achiziționa modele noi mai puțin poluante, cu o sumă totală alocată de 200 de milioane de lei. Din aceasta, 80 milioane de lei au fost destinate autovehiculelor cu propulsie termică sau hibride, iar 120 milioane de lei pentru autovehicule electrice, plug-in hibrid sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Iar programul „Casa Verde Fotovoltaice„, în 2024, a avut un buget de 2 miliarde de lei, în timp ce în 2025 a avut un buget record de 2,2 miliarde de lei, incluzând și baterii de stocare a energiei, cu un sub-buget dedicat de 400 de milioane de lei.

Tags:
Citește și...
Nereguli grave la RA-APPS: Cum s-au cheltuit 32 de milioane de lei pentru vila din Aviatorilor
Economic
Nereguli grave la RA-APPS: Cum s-au cheltuit 32 de milioane de lei pentru vila din Aviatorilor
Concedieri voluntare la Dacia, din 1 martie. Câți bani vor primi angajații care se oferă să plece
Economic
Concedieri voluntare la Dacia, din 1 martie. Câți bani vor primi angajații care se oferă să plece
Românii vor plăti taxe mult mai mari pentru locuințele noi începând cu vara anului 2026. Care sunt condițiile pentru a beneficia de TVA 9%
Economic
Românii vor plăti taxe mult mai mari pentru locuințele noi începând cu vara anului 2026. Care sunt condițiile pentru a beneficia de TVA 9%
Averea lui Elon Musk sporește pe zi ce trece. Fuziunea SpaceX–xAI l-a adus la 800 miliarde de dolari
Economic
Averea lui Elon Musk sporește pe zi ce trece. Fuziunea SpaceX–xAI l-a adus la 800 miliarde de dolari
Ministrul Economiei vorbește despre retragerea graduală a voucherelor de vacanță. Cum vrea guvernul să schimbe direcția turismului
Economic
Ministrul Economiei vorbește despre retragerea graduală a voucherelor de vacanță. Cum vrea guvernul să schimbe direcția turismului
Măsurile de austeritate au dus România în cap. Avem cea mai mare inflație din UE. Dublu față de țara care e imediat după noi. Ce mai arată datele Eurostat
Economic
Măsurile de austeritate au dus România în cap. Avem cea mai mare inflație din UE. Dublu față de țara care e imediat după noi. Ce mai arată datele Eurostat
Superbugetarul cu 6 funcții în companiile de stat. Lucrează și la 5 companii private. Cine e Andrei Gabriel Benghea Mălăieș (VIDEO)
Economic
Superbugetarul cu 6 funcții în companiile de stat. Lucrează și la 5 companii private. Cine e Andrei Gabriel Benghea Mălăieș (VIDEO)
Bolojan dă iar apă la moară suveraniștilor lui Simion. Cum lasă multinaționalele să își scoată profitul din țară
Economic
Bolojan dă iar apă la moară suveraniștilor lui Simion. Cum lasă multinaționalele să își scoată profitul din țară
Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
Economic
Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
FNGCIMM și Asociația de Microfinanțare lansează un nou produs de garantare de portofoliu dedicat IMM-urilor și start-up-urilor din România
Economic
FNGCIMM și Asociația de Microfinanțare lansează un nou produs de garantare de portofoliu dedicat IMM-urilor și start-up-urilor din România
Ultima oră
13:17 - Mihai Bendeac, reacții sincere la avanpremiera filmului „Băieți de oraș”: „M-ar fi încurcat să am copii”
13:14 - Sateliții ruși și umbrele războiului invizibil din spațiu. Cum devine infrastructura orbitală europeană o țintă strategică pentru Rusia
12:57 - Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
12:54 - O femeie a fost amendată după un atac de panică în tren. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
12:45 - Profesorii protestează în Piața Victoriei. Ei cer anularea măsurilor de austeritate decise de Guvern: „Sunt impuse fără niciun fel de studiu de impact” (VIDEO)
12:44 - FRF îl pregătește pe Gheorghe Hagi pentru națională. Șanse mici ca Mircea Lucescu să mai poată continua
12:37 - Sectorul 3, lider în colectarea selectivă: Creștere de aproape 4 ori a deșeurilor reciclabile colectate în doar șase luni
12:33 - Indicatoare rutiere noi la granița cu Serbia pentru șoferii din Timiș. Cum poate fi evitat roamingul involuntar
12:25 - Minor de 16 ani bătut și sechestrat de patronul unui restaurant: Totul a pornit de la haine
12:06 - Dezghețarea alimentelor. Iată câteva metode sigure pentru a evita bacteriile periculoase