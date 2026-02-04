Bolojan ia noi măsuri de austeritate. Nu mai crește taxe și impozite, dar taie programele pentru români. „Rabla” și „Casa Verde”, oprite de tot

Dacă a terminat cu creșterea de taxe și impozite și cu înghețarea sau tăierea veniturilor românilor, Guvernul Bolojan trece la programele pentru români. Așa că se pare că se decide oprirea totală a programelor „Rabla” și „Casa Verde”.

Se suspendă „Rabla” și „Casa Verde”

Executivul condus de Ilie Bolojan ia în calcul suspendarea totală, în 2026, a programelor „Rabla” și „Casa Verde Fotovoltaice”. Și s-a găsit și o scuză pentru oprirea programelor.

Banii strânși se duc spre proiectele de infrastructură critică. Mai exact, banii vor avea ca destinație lucrările de apă, canalizare și iluminat public, sectoare considerate vitale și deficitare în multe zone ale țării.

Asta, după ce la mijlocul lunii decembrie 2025, a debutat o nouă sesiune Rabla, cu un buget mult mai mic și cu alte condiții.

Sesiunea a venit cu un buget rămas din sesiunile trecute, unde sumele nu au fost utilizate sau dosarele au fost respinse. Este vorba de peste 22 de milioane de lei pentru mașinile noi cu motorizare termică și peste 14 milioane de lei pentru cele electrice.

Acum, însă, programul se oprește de tot.

Câți bani ar economisi Guvernul

Dacă e să ne luăm după cifrele din anii trecuți, prin oprirea programelor „Rabla” și „Casa Verde”, guvernul ar strânge câteva miliarde de lei.

De exemplu, în 2024, an în care nu exista nicio discuție despre vreo criză bugetară și economică, bugetul alocat Programului Rabla Clasic era de 300 de milioane de lei, iar pentru Programul Rabla Plus, de 1 miliard de lei.

În 2025, a oferit persoanelor fizice posibilitatea de a casare autovehicule vechi și de a achiziționa modele noi mai puțin poluante, cu o sumă totală alocată de 200 de milioane de lei. Din aceasta, 80 milioane de lei au fost destinate autovehiculelor cu propulsie termică sau hibride, iar 120 milioane de lei pentru autovehicule electrice, plug-in hibrid sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Iar programul „ „, în 2024, a avut un buget de 2 miliarde de lei, în timp ce în 2025 a avut un buget record de 2,2 miliarde de lei, incluzând și baterii de stocare a energiei, cu un sub-buget dedicat de 400 de milioane de lei.