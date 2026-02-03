Bolojan dă iar apă la moară suveraniștilor lui Simion. Cum lasă multinaționalele să își scoată profitul din țară

Ilie Bolojan lasă multinaționalele să își scoată profitul din țară. În timp ce companiile românești și românii sunt taxați tot mai dur, Bolojan a decis să lase profiturile multinaționalelor să părăsească România.

Bolojan a schimbat legea din mers

Guvernul Bolojan a adoptat la finele săptămânii trecute o ordonanță prin care a eliminat un articol din Codul fiscal introdus cu doar câteva luni înainte și care limita deductibilitatea unor cheltuieli între firme afiliate.

Concret, a fost abrogat articolul, care plafona la 1%, din totalul cheltuielilor, deductibilitatea costurilor cu servicii de management, consultanță și drepturi de proprietate intelectuală plătite către companii afiliate nerezidente. Astfel, firmele nu mai sunt obligate să taie automat din cheltuielile deductibile peste plafonul de 1%, urmând ca tratamentul fiscal să fie stabilit de la caz la caz.

Cum își scot multinaționalele profitul din țară

Articolul, abrogat acum, a fost introdus în urma multiplelor scandaluri legate de care deși sunt niște giganți economici, raportau în România profit zero sau chiar pierderi.

Practic, filialele multinaționalelor din România, scoteau profitul din țară invocând tot felul de servicii la care apelau la filiale din alte state sau la compania mamă. Astfel, serviciile, reale sau nereale, erau plătite cu banii făcuți în România, ceea ce minimiza profitul declarat în țara noastră. Pe cale de consecință, și impozitele plătite sunt mult mai mici.

Cum se scuză Guvernul

Acum, odată cu abrogarea articolului care plafona plata acestor servicii, statul renunță la un instrument care ar fi crescut automat încasările din impozitul pe profit, fără a fi nevoie de controale fiscale complexe.

Guvernul susține însă că nu este vorba despre o concesie făcută multinaționalelor, ci despre o corecție de reglementare. Autoritățile afirmă că exportul de profit va fi combătut prin alte mecanisme, precum controalele de prețuri de transfer și verificarea realității serviciilor prestate, urmând ca o nouă formulă de reglementare, compatibilă cu standardele OCDE, să fie avută în vedere pe viitor.

„În procesul de aderare la OCDE, o aderare de care suntem foarte aproape, a apărut o suspiciune că acest articol de lege poate să genereze interpretări care să contravină recomandărilor, solicitărilor și standardelor OCDE.

Și pentru ca această dezlegare a unei situații de interpretare să nu întârzie parcursul de aderare a fost aleasa opțiunea abrogării acelui articol până când se va găsi împreună cu experții OCDE o variantă care să fie conformă și standardelor, deși nu există o garanție că aceasta nu era, dar care să nu ridice niciun fel de risc de interpretare, să fie pe deplin agreată și atunci se va reveni cu această reglementare.”, explică reprezentanții .