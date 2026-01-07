Datoria publică a statului a ajuns la aproape 1.100 de miliarde de lei. Fiecare român este dator cu câte 11.000 de euro din cauza guvernanților

Povara publică a României a ajuns la 1.095 de miliarde de lei în 2025, pentru prima dată în istoria statului. Datele de la Ministerul de Finanțe sunt valabile numai până în septembrie 2025, ceea ce înseamnă că, în mod cert, până la finalul anului datoria a mai crescut.

Românii, datori cu zeci de mii de lei din cauza guvernelor

Datoria publică a ajuns la 1.095 miliarde de lei, adică 59% din PIB-ul de 1.860 miliarde de lei, estimat de Guvern pentru anul 2025. Datele publicate de , citate de gandul.ro, arată că în primele 9 luni din 2025, guvernele Ciolacu, Predoiu și Bolojan au adăugat la datoria publică a țării nu mai puțin de 130 de miliarde de lei.

Ceea ce înseamnă că fiecare român ar avea de dat, în contul statului, peste 55.000 de lei, ca să acopere împrumuturile făcute de guvernanți.

De la cine a împrumutat statul

Din datoria totală, 504 miliarde de lei reprezintă datorii în moneda națională, ceea ce înseamnă că fie sunt titluri de stat pentru populație, fie împrumuturi de la bănci din România. Statul mai are împrumuturi contractate în euro echivalente cu 478 de miliarde de lei lei și în dolari într-o valoare echivalentă de 110 miliarde de lei. Restul datoriei este în alte valute.

Datoria publică, la granița a 60% din PIB

. Unul dintre criteriile de stabilitate, asumate de România prin aderarea la Uniunea Europeană, este ca nivelul datoriei publice să nu depășească 60% din PIB. Cu toate acestea, nu sunt multe țări care se încadrează în această limită. De exemplu, Grecia are un nivel al datoriei publice de 150% din PIB. Italia, de asemenea, are o datorie publică de 138% din PIB, în vreme ce Franța datorează echivalentul a 116% din PIB, scriu jurnaliștii de la gândul.ro.

Însă, cu toate că nivelul datoriei publice din România este mic prin comparație cu alte state europene, economiștii spuneau, cel puțin până la momentul pandemiei din 2020, că o economie de nivelul României nu poate suporta o datorie mai mare de 45-50% din PIB.