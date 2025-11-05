Decizia pe pilonul 2, amânată de CCR. Ce se întâmplă cu pensiile românilor

Pensiile private ale românilor rămân în suspans. Curtea Constituțională nu a luat nicio decizie în privința Pilonului 2.

CCR a amânat decizia pe pensiile private ale românilor

Curtea Constituțoională ar fi trebuit să dezbată astăzi sesizările Instanței supreme și AUR privind legea referitoare la plata pensiilor private. Însă magistrații CCR au amânat decizia pentru 12 noiembrie.

Ce prevede proiectul pe pensiile private ale românilor

Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament şi prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul eşalonat pe opt ani. Prin excepţie, bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Proiectul a fost atacat de Curtea Supremă și AUR

Potrivit magistraţilor de la Înalta Curte, legea nu este clară, previzibilă şi predictibilă. Iar oamenii nu se pot baza pe proprii lor bani.

Curtea Supremă mai consideră că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate şi nici principiile legalităţii şi proporţionalităţii în reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

Şi AUR a sesizat în legătură cu acest proiect de lege. „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”, acuză AUR.

„E o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români. În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21% – 0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”, susţinea AUR într-un comunicat.

Bolojan și-a apărat proiectul

Premierul și-a apărat proiectul și a încercat să explice că nimeni nu va profita de pensiile private ale românilor.

„Guvernul nu confiscă niciun ban, nu folosește niciun ban, doar că în acest proiect se propune ca, la fel cum banii se colectează eșalonat și sunt dedicați unei completări a pensiei pe care o asigură statul, și după ce se ajunge să beneficiezi de pensie, să poți într-adevăr să iei 25% – asta este media din prevederile din toate țările Uniunii Europene, iar diferența să o poți eșalona lună de lună sau poți să-ți prevezi toată suma eșalonată.”, a declarat Ilie Bolojan.