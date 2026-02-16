Inflația rămâne aproape de 10%. Românii nu scapă de scumpiri. Ce arată ultimele date oficiale

Ultimele date venite de la Institutul Național de Statistică arată că, per total, prețurile au crescut cu aproape un procent în ianuarie 2026 față de ultima lună a anului trecut.

Ultimele date confirmă dezastrul economic

Românii nu scapă de scumpirile care vin pe bandă rulantă. Potrivit ultimelor date oficiale, prețurile au continuat să crească și la început de an. Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, arată ultimele date publicate luni de Institutul Naţional de Statistică.

“Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%.”, se arată în .

Serviciile, în topul scumpirilor

Biletele CFR sunt mai scumpe cu 24,40% față de anul trecut, iar serviciile de igienă și cosmetică au crescut cu 17,75%. Alte servicii cu caracter industrial au înregistrat un salt de 16,84%, iar reparațiile auto s-au majorat cu 14,67%.

Chiriile sunt mai mari cu 8,27% față de ianuarie 2025, în timp ce asistența medicală are o creștere de 13,16%. Transportul urban s-a scumpit cu 11,23%, iar cel interurban rutier cu 8,28%. Doar la serviciile poștale tarifele au scăzut cu 3,44%.

Per total, serviciile au crescut cu 1,56% doar în luna ianuarie față de decembrie.

Energia, campioana scumpirilor

Cele mai mari creșteri anuale ale tarifelor au fost înregistrate la energie. În luna ianuarie, tarifele la energia electrică erau mai mari cu aproximativ 60%, față de ianuarie 2025. Și energia termică a înregistrat o creștere a prețurilor de 15%, iar combustibilii cu 3,46%.

De asemenea, cărțile, ziarele și revistele au crescut cu 10,10%, detergenții cu 9,10%, iar medicamentele cu 4,09%.

Coșul cu alimente, tot mai scump

La alimente, scumpirile sunt consistente și afectează produse de bază.

Prețul cafelei s-a majorat cu 24,66% într-un an, fructele proaspete cu 17,14%, iar produsele din zahăr și mierea cu 13,83%. Laptele de vacă este mai scump cu 10,95%, pâinea cu 9,91%, iar carnea de vită cu 11,99%. Prețul ouălor au crescut cu 13,06%, iar uleiul s-a scumpit cu 10,52%.

Ultimele date de la BNR

Banca Naţională a României anticipează că inflaţia va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, după cum arată ultimele date prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Deși, făcută pentru anul trecut, așa că nu ne putem baza pe optimismul lui Mugur Isărescu.