B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Inflația rămâne aproape de 10%. Românii nu scapă de scumpiri. Ce arată ultimele date oficiale

Inflația rămâne aproape de 10%. Românii nu scapă de scumpiri. Ce arată ultimele date oficiale

Adrian A
16 feb. 2026, 10:20
Inflația rămâne aproape de 10%. Românii nu scapă de scumpiri. Ce arată ultimele date oficiale
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ultimele date confirmă dezastrul economic
  2. Serviciile, în topul scumpirilor
  3. Energia, campioana scumpirilor
  4. Coșul cu alimente, tot mai scump
  5. Ultimele date de la BNR

Ultimele date venite de la Institutul Național de Statistică arată că, per total, prețurile au crescut cu aproape un procent în ianuarie 2026 față de ultima lună a anului trecut.

Ultimele date confirmă dezastrul economic

Românii nu scapă de scumpirile care vin pe bandă rulantă. Potrivit ultimelor date oficiale, prețurile au continuat să crească și la început de an. Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, arată ultimele date publicate luni de Institutul Naţional de Statistică.

“Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%.”, se arată în comunicatul INS.

Serviciile, în topul scumpirilor

Biletele CFR sunt mai scumpe cu 24,40% față de anul trecut, iar serviciile de igienă și cosmetică au crescut cu 17,75%. Alte servicii cu caracter industrial au înregistrat un salt de 16,84%, iar reparațiile auto s-au majorat cu 14,67%.

Chiriile sunt mai mari cu 8,27% față de ianuarie 2025, în timp ce asistența medicală are o creștere de 13,16%. Transportul urban s-a scumpit cu 11,23%, iar cel interurban rutier cu 8,28%. Doar la serviciile poștale tarifele au scăzut cu 3,44%.

Per total, serviciile au crescut cu 1,56% doar în luna ianuarie față de decembrie.

Energia, campioana scumpirilor

Cele mai mari creșteri anuale ale tarifelor au fost înregistrate la energie. În luna ianuarie, tarifele la energia electrică erau mai mari cu aproximativ 60%, față de ianuarie 2025. Și energia termică a înregistrat o creștere a prețurilor de 15%, iar combustibilii cu 3,46%.

De asemenea, cărțile, ziarele și revistele au crescut cu 10,10%, detergenții cu 9,10%, iar medicamentele cu 4,09%.

Coșul cu alimente, tot mai scump

La alimente, scumpirile sunt consistente și afectează produse de bază.

Prețul cafelei s-a majorat cu 24,66% într-un an, fructele proaspete cu 17,14%, iar produsele din zahăr și mierea cu 13,83%. Laptele de vacă este mai scump cu 10,95%, pâinea cu 9,91%, iar carnea de vită cu 11,99%. Prețul ouălor au crescut cu 13,06%, iar uleiul s-a scumpit cu 10,52%.

Ultimele date de la BNR

Banca Naţională a României anticipează că inflaţia va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, după cum arată ultimele date prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Deși, BNR s-a înșelat în orice prognoză făcută pentru anul trecut, așa că nu ne putem baza pe optimismul lui Mugur Isărescu.

Tags:
Citește și...
România, printre țările cu cele mai mici impozite pe venit din Europa. Ce spun datele despre echitatea fiscală și politicile adoptate de guverne
Economic
România, printre țările cu cele mai mici impozite pe venit din Europa. Ce spun datele despre echitatea fiscală și politicile adoptate de guverne
Guvernul anunță că România a cumpărat un port strategic din Republica Moldova. Ce înseamnă pentru comerțul din Marea Neagră
Economic
Guvernul anunță că România a cumpărat un port strategic din Republica Moldova. Ce înseamnă pentru comerțul din Marea Neagră
Ratingul României rămâne BBB-, cu perspectivă negativă. Nazare: „Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară”. Ce factori au susținut menținerea ratingului de țară
Economic
Ratingul României rămâne BBB-, cu perspectivă negativă. Nazare: „Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară”. Ce factori au susținut menținerea ratingului de țară
Șefii de la ANAF se ceartă cu firmele de curierat. Le reproșează că nu au strâns destui bani din taxele pe coletele din China (VIDEO)
Economic
Șefii de la ANAF se ceartă cu firmele de curierat. Le reproșează că nu au strâns destui bani din taxele pe coletele din China (VIDEO)
România preia Portul Giurgiulești din Moldova. Tranzacția a fost confirmată oficial
Economic
România preia Portul Giurgiulești din Moldova. Tranzacția a fost confirmată oficial
Ce trebuie să știi despre alimentația fără gluten
Economic
Ce trebuie să știi despre alimentația fără gluten
ULTIMA ORĂ: Reacția lui Ilie Bolojan după ce am intrat în recesiune tehnică. Premierul vede o creștere economică și ne spune că nu înțelegem
Economic
ULTIMA ORĂ: Reacția lui Ilie Bolojan după ce am intrat în recesiune tehnică. Premierul vede o creștere economică și ne spune că nu înțelegem
Cum să reorganizezi cu succes o companie? 5 sfaturi de urmat
Economic
Cum să reorganizezi cu succes o companie? 5 sfaturi de urmat
România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut a scăzut cu aproape 2%. Ce se întâmplă acum
Economic
România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut a scăzut cu aproape 2%. Ce se întâmplă acum
Arhitectura invizibilă a fericirii: Ghidul locațiilor de evenimente din București care dau viață emoțiilor tale
Economic
Arhitectura invizibilă a fericirii: Ghidul locațiilor de evenimente din București care dau viață emoțiilor tale
Ultima oră
11:55 - Ce este jackpotul Golden Coins Link de la Amusnet, furnizorul celebru deja pentru Jackpot Cards
11:45 - „360 de grade”, cu Alina Bădic: Horoscop chinezesc 2026. Predicțiile pentru fiecare zodie în Anul Calului, sub element de Foc – Yang (VIDEO)
11:34 - Scandalul vizualizărilor cumpărate la Eurovision. Cum s-au ales ultimii finaliști ai Selecției Naționale
11:19 - Ședință de coaliție cu scântei. Scandal mare între Ilie Bolojan și miniștrii PSD. Se rupe sau nu coaliția?
11:19 - Bulgaria se scumpește! Vacanțele românilor vor costa semnificativ mai mult în 2026
10:58 - Percheziții în București și alte trei județe din țară. Vizat este un militar care înșela oamenii într-o afacere cu criptomonede
10:56 - Plan nou pentru gestionarea câinilor fără stăpân. ANSVSA anunță controale stricte în adăposturi și o strategie de prevenție
10:38 - Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp”
10:23 - O patinatoare din Spania și un sportiv american s-au logodit la Milano. Cererea în căsătorie vine după ani de rivalitate
10:01 - New Delhi găzduiește summitul global privind Inteligența Artificială. Peste 20 de lideri mondiali, prezenți