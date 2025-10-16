Dulceața și gemul bunicilor dau deficitul peste cap. ANAF, încurcat de bunicuțe

Tot timpul auzim că deficitul bugetar este dat de colectarea foarte proastă a taxelor și impozitelor de la români. Dar ANAF a descoperit că nu cei bogați sunt problema, ci gemul bunicilor făcut acasă.

Cum dau bunicuțele ANAF-ul peste cap

Tras la răspundere pentru colectarea proastă a TVA-ului, șeful ANAF, Adrian Nica, a venit cu un răspuns halucinant: calculele sunt date peste cap de dulceața și gemul făcute în casă. Prea multe explicații nu a dat, dar spune că așa zic legile fiscale.

„Este de notorietate discuţia apărută în spaţiul public cu privire la producţia pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei ţări, atunci când vorbim de autoconsum. Şi ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica.” Gemul este calculat astăzi la GAP-ul de TVA.” declară Adrian Nica, șeful .

Cum am rămas iar în urma bulgarilor

Suntem convinși că Nica are dreptate, însă tot el ne spune că aceste lucruri se pot îndrepta. Doar că nouă nu ne-a venit ideea. Așa cum le-a venit bulgarilor. Probabil la ei e pe bază de castraveți, dar efectul e același.

„Aşteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special. Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană.”, spune șeful ANAF.

Cu alte cuvinte, bulgarii au înțeles repede că ai lor castraveți le trag cifrele în jos și au luat măsuri. Noi, ca de obicei, așteptăm să vedem cum fac alții. Și abia după, probabil, facem și noi ceva cu gemul bunicilor.

Când a auzit de gemul bunicilor, PSD a sărit în sus

Și așa cum era de așteptat, cum a auzit de bunici, PSD a reacționat. Prin vocea lui Marius Budăi, fost ministru al Muncii.

„Șeful ANAF a căzut într-un ridicol absolut când a arătat cu degetul la bunicuțele care fac gem acasă pentru neîncasările din TVA!

Deci, din toată contrabanda și evaziunea care se face în România, șefului de la ANAF i-a cășunat pe bunicuțele care fac gem în gospodărie! Asta este justificarea domnului Nica pentru neîncasarea TVA la nivelul estimat! Nu, domnule Nica! Nu asta este explicația! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști! Ocupați-vă de marile companii care își exportă profiturile în afara țării!”, scrie Budăi pe facebook.