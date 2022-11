Dumitru Costin (BNS): Avem unul dintre cele mai scăzute salarii minime din Europa. În vară, Guvernul a refuzat să discute cu noi / În coaliție nu se vorbește despre asta, deși politicienii se plâng public de criza forței de muncă (VIDEO)

Sindicatele cer coaliției de guvernare să ia urgent o decizie privind pe economie, în condițiile în care, susțin reprezentanții Blocului Național Sindical (BNS), sunt aproximativ 1,2 milioane de români care trăiesc de la o lună la alta cu un salariu brut de 2.550 de lei.

Dumitru Costin, preşedintele BNS, a declarat, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță, că salariul minim ar trebui să fie cu cel puțin 1.000 de lei peste nivelul actual, numai că „această creștere bruscă ar sufoca foarte multe din firmele din România, că mediul de afaceri din România s-a obișnuit de foarte multă vreme să-și dezvolte business-urile pe un model economic cu salarii mici”.

Costin a mai spus că sindicaliștii au vrut să discute în vară cu Guvernul despre acest subiect, dar guvernanții i-au refuzat cu promisiunea că vor vorbi în toamnă. Deja e noiembrie.

Liderul de sindicat a ținut să atragă atenția că e printre cele mai mici din Europa.

Sindicaliștii acuză Guvernul că nu se preocupă să crească salariul minim

Costin a precizat întâi că aici nu e vorba doar despre niște angajați din sistemul bugetar, căci sunt foarte mulți oameni în mediul privat care sunt plătiți doar cu salariul minim, iar mulți lucrează în zone în care nu pot avea reprezentare sindicală.

„Acest standard, salariul minim pe economie, e un referențial pentru întreaga piață de muncă din România. Există și o solicitare constantă a Comsiei Europene care vizează stabilirea unor mecanisme clare, transparente, pentru determinarea salariului minim. Avem inclusiv un angajament luat prin PNRR pentru punerea la punct a unui astfel de mecanism”, a afirmat Dumitru Costin.

Acesta a susținut apoi că puterea de cumpărare a scăzut din cauza inflației, deci se impunea creșterea salariului minim, numai că Guvernul a refuzat în vară o discuție pe subiect, promițând o întâlnire în toamnă. Deja e noiembrie.

„Până acum aproape an de an, împreună cu Guvernul și patornatele, discutăm despre majorarea salariului minim. La jumătatea anului acesta puterea de cumparare a salariului minim, 2.550 lei, era erodat de inflație. Din acest motiv, noi am cerut încă de la jumătatea anului o discuție pe acest subiect.

Au refuzat să discutăm o nouă valoare de salariu minim, promițând că vom avea discuții în toamnă, dar am ajuns deja în noiembrie. Ce mă intrigă e faptul că nu discută în coaliție, că e un subiect de interes pentru întreaga economie”, a declarat Dumitru Costin pentru B1 TV.

Acesta a mintit apoi că recent a fost adoptată și o directivă europeană privind salariul minim, iar România, la fel ca restul statelor membre ale Uniunii, are obligația de a o implementa în legislația națională.

„Liderii politici ai acestei țări se plâng, la pachet cu mediul de afaceri, că România se confruntă, și e adevărat, cu o criză a forței de muncă ce afectează infvestițiile. De asta am ajuns în disperare de cauză să recurgem la impotturi de forță de muncă din state terțe. Doar anul acesta discutăm de un contingent suplimentar de 100.000 de indvidizi, care probabil anul viitor va fi suplimentat”, a mai spus liderul de sindicat.

Salariul minim în România, printre cele mai mici din UE

Întrebat care ar trebui să fie salariul minim în România pentru un trai decent, liderul de sindicat a răspuns: „E greu să pui egal acum între salariul minim din România și traiul decent, că salariul minim e la niște cote extrme de scăzute. Avem unul dintre cele mai scăzute salarii minime din Europa și am ieșit de pe ultimul printr-un artificiu făcut în timpul lui Dragnea, când, chipurile, au transferat contribuțiile la sănătate și pensii ale angajatorului în brutul salariatului. Prin acest artificiu contabil s-a umflat și salariul minim”.

„Salariul minim ar trebui să fie în România cu cel puțin 1.000 de lei peste actualul salariu minim, dar această creștere bruscă ar sufoca foarte multe din firmele din România, că mediul de afaceri din România s-a obișnuit de foarte multă vreme să-și dezvolte business-urile pe un model economic cu salarii mici”, a mai declarat Dumitru Costin, pentru B1 TV.