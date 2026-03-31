EXCLUSIV: Ministrul Agriculturii îi forțează mâna lui Bolojan. Ce reduceri vrea Florin Barbu pentru fermieri (VIDEO)

După de Ilie Bolojan a cedat și a prelungit plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, ministrul Florin Barbu plusează. Și cere reducerea accizei și TVA-ului pentru combustibilii folosiți de fermieri.

Fără taxe pentru fermieri. Proiectul lui Barbu, pe masa lui Bolojan

„În momentul de față am pus în transparență un act normativ prin care fermierii din sectorul vegetal din România pot beneficia de scutire direct la pompă pentru acciză și TVA. Spun acest lucru de ce?

Pentru că Ministerul Agriculturii tot timpul a plătit acciza fermierilor români. Iar în sectorul vegetal din România, având în vedere că la cereare este taxare inversă, statul român rambursa TVA-ul.

Pentru a nu aștepta lunii întregi pentru a rambursa această acciză și, bineînțeles, TVA-ul, am venit cu un mecanism astfel încât fermierii pentru 78 de litri să poată achiziționa direct de la pompă fără acciză și fără TVA. Este un moment dificil și cred că această măsură vine în sprijinul fermierilor.

Și spun acest lucru de ce? Pentru că vedem și în zona de sistem bancar. Pentru a putea suporta aceste costuri, până încasau această acciză, până se rambursa TVA-ul de către statul român, fermierii trebuiau să aibă credite de capital de lucru.

Iar aceste credite generau dobânzi.”, a declarat Florin Barbu, în exclusivitate la

Când ar putea scăpa fermierii de taxe

„Zilele acestea trebuie să luăm o decizie. În Guvernul României, inclusiv împreună cu domnul prim-ministru, eu o să abordez în continuare și o să demonstrez prin date foarte clare.

Pentru că, spuneam, pentru societățile comerciale, taxarea e inversă. La cereale, practic, statul român rambursează acest TVA. În al doilea rând, statul plătea tot timpul acciza pe cei 78 de litri pentru fermierii români.

Practic, impactul este zero la bugetul de stat. Dacă avem o responsabilitate și vrem ca într-un moment greu, și credeți-mă că și în 2025 PIB-ul României s-a bazat pe agricultură și industria alimentară, având în vedere că se anunță un an foarte bun agricol.

Și încep însămânțările pentru culturile de primăvară. Fermierii au nevoie de acest sprijin în acest moment. Pentru că singurul motor economic din România… este agricultura și industria alimentară. Ca motor economic, în România nu mai există.

Dacă aruncăm în spațiu public declarații că ministrul Agriculturii nu a indicat sursaa, e aceeași sursă care este prinsă în bugetul Ministerului Agriculturii.

Voi restitui către Ministerul de Finanțe partea de acciză care a fost prinsă în buget, iar statul român oricum rambursa TVA-ul către fermierii români.”, a mai declarat ministrul Agriculturii.

Recomandările lui Barbu pentru Bolojan

„Și primul trimestru din anul 2026 va fi în recesiune, așa cum s-a întâmplat și cu trimestrul 3 și cu trimestrul 4. O țară nu o poți scoate de recesiune decât dacă crești consumul.

Dacă vii și dai drumul la investiții și în al treilea rând trebuie să avem o creditare. Iar aici Banca Națională a României trebuie sa vină cu o măsură pentru a credita mediul privat din România. Și dacă vorbim și în agricultură și în industria alimentară, sistemul bancar este blocat în momentul de față.

Noi dacă nu dăm aceste sume, aceste mecanisme financiare pentru a crea predictibilitatea atât fermierilor și producătorilor și procesatorilor români, totul va intra în colaps în următoarele două luni.”, afirmă ministrul Agriculturii.

Plafonarea adaosului comercial, folosită la speculă?

„În privința plafonării adaosului la alimentele de bază, aici avem autoritățile de control. Vorbim de ANAF, vorbim de . Dacă cumva adaosul comercial care este plafonat pe alimentele de bază este mutat pe alte produse. Aici trebuie să avem niște verificări clare.

Cred că este momentul ca și producătorii, așa cum sunt ei serioși, ca și procesatorii, și magazinele de retail moderne, în care eu cred, ca ministrul al Agriculturii, că vor lua măsurile necesare pentru a tempera prețurile într-o perioadă grea prin care trece statul român.

Pentru că noi trebuie să stimulăm consumul. Fără consum, țara nu poate ieși de recesiune. Să ne uităm la adaosurile comerciale practicate, iar pentru o perioadă de trei luni, inclusiv la celelalte alimente, nu cele de bază care sunt plafonate, să încercăm împreună să temperăm voluntar și celelalte alimente astfel încât puterea de cumpărare a românilor să crească.”, mai spune Florin Barbu.

Reducerea accizei, frecție la picior de lemn

„Noi trebuie să venim cu date clare. Datele clare privind încasările. E inflația care o avem în momentul de față, asupra TVA-ului, pentru că acciza se plătește pe tonă și este fixă. Toate aceste date trebuie prezentate de către Ministerul de Finanțe și trebuie luată o decizie din punct de vedere economic.

Până nu avem aceste date puse pe masă de către Ministerul de Finanțe, bineînțeles de către Ministerul Energiei, prin care să ne uităm la adaosul comercial practicat de distribuitori, de producători, toate aceste lucruri trebuie luate pe cifre. Fără aceste cifre nu poți să iei o decizie clară. Dacă vrem să scădem acciza cu 0,15 bani, este o măsură care nu ajută pe nimeni.”, a comentat Florin Barbu ideea lui Ilie Bolojan de a reduce accize cu 5% sau cel mult 10%.