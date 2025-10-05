atinge un nou record istoric, trecând duminică de pragul de 125.000 de dolari, pe fondul blocajului bugetar prelungit din Statele Unite și al tensiunilor tot mai mari din piețele financiare internaționale. Cotația celei mai valoroase criptomonede din lume a ajuns până la 125.689 de dolari, depășind precedentul vârf înregistrat în luna august, de aproximativ 124.500 de dolari.

De ce Bitcoin atinge un nou record în această perioadă

Creșterea spectaculoasă a valorii Bitcoin este determinată de reticența tot mai accentuată a investitorilor față de criza bugetară din Statele Unite, dar și de slăbirea continuă a dolarului american, care s-a depreciat pentru a cincea săptămână consecutivă. Într-un context marcat de tensiuni politice la Washington și de lipsa unei soluții clare privind finanțarea guvernului federal, piețele reacționează printr-o reorientare a capitalului către active percepute drept sigure sau independente de sistemul financiar tradițional. Astfel, criptomonedele, în special Bitcoin, devin o alternativă atractivă pentru protejarea valorii investițiilor.

La ora 05:12 GMT, Bitcoin se tranzacționa la 125.245 de dolari, înregistrând o creștere de 2,7% față de ziua precedentă. Aceasta marchează a opta sesiune consecutivă de apreciere, un ritm care confirmă interesul puternic al pieței și încrederea investitorilor în potențialul pe termen lung al monedei digitale.

Ce factori externi au influențat creșterea

Potrivit analiștilor, Bitcoin atinge un nou record și datorită reglementărilor mai favorabile din partea administrației președintelui Donald Trump, care a încurajat investițiile în . Președintele și familia sa s-au implicat activ în promovarea acestui sector, oferind un semnal pozitiv pieței, notează AFP.

De asemenea, scăderea dolarului a jucat un rol important. Incertitudinea privind închiderea guvernului american și întârzierea publicării datelor economice cheie, cum ar fi statisticile privind locurile de muncă, au determinat investitorii să caute alternative de protecție.