Facturile la energie se scumpesc din noiembrie. Cât vor plăti românii în plus

Începând cu 1 noiembrie 2025, românii vor observa o ușoară creștere a facturilor la energie electrică, după ce autoritățile au majorat contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență. Deși procentul pare mic, impactul se adaugă unei serii de scumpiri recente care au afectat bugetele familiilor.

Ce se schimbă la factura de energie electrică

Contribuția pentru cogenerare crește de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh, conform Antena3CNN. Acesta lucru înseamnă un avans de aproximativ 62% pentru acest element din factură. În termeni concreți, un consum mediu de 100 kWh pe lună va genera o creștere de aproximativ 0,47 lei în factura finală.

Chiar dacă procentual pare nesemnificativ, specialiștii atrag atenția că această majorare se adaugă altor creșteri recente și poate deveni resimțită în timp, în special pentru consumatorii cu un consum ridicat de energie.

Ce alte modificări se aplică din noiembrie 2025

În același timp, din 1 noiembrie TVA-ul pentru încălzire va fi redus la 11% pentru populație, școli, spitale și alte instituții publice, măsură valabilă până la 31 martie 2026.

Totuși, scăderea TVA nu compensează integral creșterea prețurilor la energia termică. De exemplu, în București, prețul unei gigacalorii (Gcal) va ajunge la 366,94 lei cu TVA. Asta înseamnă o majorare semnificativă față de lunile precedente.

Cât de frecvente au fost scumpirile în ultima perioadă

Aceasta reprezintă a patra majorare consecutivă a prețurilor la energie, atât electrică, cât și termică, din ultimele luni. Schimbările vin pe fondul liberalizării pieței de energie, al ajustărilor legislative și al creșterii costurilor de producție și distribuție.

Specialiștii avertizează că volatilitatea pieței energetice poate aduce noi scumpiri în următoarele luni, astfel încât consumatorii ar trebui să urmărească constant evoluția tarifelor.

De ce plătește România unul din cele mai mari prețuri la energie

„În primul rând, principala cauză este legată de faptul că în ultimii zece ani, am scos aproximativ 7.000MW capacităţi producţie pe gaze şi cărbune din uz şi am pus doar 1.200MW în loc. Avem foarte multe proiecte. Miliarde de euro pe care trebuia să îi folosim şi, din păcate, acele proiecte sunt încă pe hârtie. Le-am luat în speranţa că vom începe să le construim pentru a face noi capacităţi de producţie, nuclear, hidro şi gaz. Altfel, nu vom putea să ieşim din fondul problemei”, a explicat , luni seara, la