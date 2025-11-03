B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa

Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa

03 nov. 2025, 21:43
Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook
Cuprins
  1. De ce plătește România unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
  2. Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise”
  3. În ce ar fi trebuit să investească România mai mulți bani când vine vorba de energie

Ministrul Energiei nu se dezice de declarația care l-a lansat în centrul unei controverse: România plătește cea mai scumpă energie din Europa. Tocmai din acest motiv s-a scumpit aproape orice produs la care ne putem gândi, de la pâine la vacanțe. 

De ce plătește România unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa

Deși au existat multe voci care au pus la îndoială declarația lui Bogdan Ivan, potrivit căruia plătim cea mai scumpă electricitate din Europa, ministrul Energiei nu se dezice de afirmație. Într-un interviu recent, oficialul a spus că România plătește unul dintre cele mai mari preţuri din Europa sau „poate chiar din lume” pentru energie.

Însă, situația în care a ajuns țara noastră nu este ghinion, ci rezultatul unor decizii luate de structurile statului, de-a lungul a mai multor ani. Potrivit ministrului Energiei, principala cauză ar fi scoaterea unor capacități de producție din funcție și punerea în sistem a unor capacități cu aproape 6 ori mai mici.

„În primul rând, principala cauză este legată de faptul că în ultimii zece ani, am scos aproximativ 7.000MW capacităţi producţie pe gaze şi cărbune din uz şi am pus doar 1.200MW în loc. Avem foarte multe proiecte, miliarde de euro pe care trebuia să îi folosim şi, din păcate, acele proiecte sunt încă pe hârtie. Le-am luat în speranţa că vom începe să le construim pentru a face noi capacităţi de producţie, nuclear, hidro şi gaz. Altfel, nu vom putea să ieşim din fondul problemei”, a explicat Bogdan Ivan, la Observator.

Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise”

Ministrul Ivan afirmă că, în ceea ce privește domeniul energiei, România funcționează după regulile profund imorale, dar care încă nu sunt ilegale. Bogdan Ivan susține că a expus problema la CSAT, precum și președintelui țării, cerând să permită Ministerului pe care îl conduce să refacă întreaga legislație din sectorul energetic.

„România a primit bani, 2,6 miliarde de euro în ultimii cinci ani, doar pentru a înlocui centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. Până astăzi, acei bani nu au fost folosiţi, s-au făcut doar studii, proiecte şi abia suntem în licitaţie pentru două centrale mari pe gaze. În acest moment, avem un deficit de producţie, avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise. Din acest motiv, am luat problema energiei şi am pus-o pe masa CSAT şi a preşedintelui României, pentru a avea o decizie foarte clară prin care să mandateze Ministerul Energiei pentru a reface întreaga legislaţie şi pentru a opri astfel de aberaţii. Dincolo de faptul că este imoral, este ilegal”, a declarat Ivan.

În ce ar fi trebuit să investească România mai mulți bani când vine vorba de energie

O altă problemă majoră a României este lipsa capacităților de stocare. Pentru că Guvernul a finanțat românii pentru achiziționarea de panouri solare, sunt foarte mulți cetățeni care, astăzi, produc energie. Însă, din lipsa coordonării, rezultatele eforturilor statului nu sunt pe cât de eficiente ar putea fi.

„Faptul că România nu a avut inspiraţia şi inteligenţa să investească, să direcţioneze banii către capacităţi de stocare în energie şi a finanţat cu o dorinţă uriaşă doar panouri solare, vă dau un exemplu: în acest moment am identificat 40 de linii de finanţare în energie, la şase ministere diferite, derulate în ultimii cinci ani. Toată lumea face energie. Fără cap, fără coadă, fără coordonare. Am venit cu un memorandum în faţa Guvernului pentru a avea o direcţie foarte clară, pentru ca Ministerul Energiei să coordoneze, în mod legal şi transparent, modul în care se fac aceste investiţii. Cu tot respectul pentru toţi colegii mei miniştri, hai să îşi facă fiecare treaba pe domeniul lor. Şi acum facem această coordonare, redirecţionăm banii care au fost duşi către panouri solare, în capacităţi de stocare şi în proiecte de investiţii foarte mari. Nuclear, Cernavodă, hidro”, a explicat ministrul.

