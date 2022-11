Firmele de IT din România fac angajări în ciuda valului de concedieri din companiile americane

Românii care lucrează în domeniile IT nu sunt afectați de valul de concedieri care are loc în companiile americane. Firmele cu sedii în țara noastră recrutează chiar și oameni fără experiență. Piața are nevoie acum de cel puțin 600.000 de ingineri, iar interesul tinerilor pentru joburile din domeniul inteligenței artificiale este foarte mare, ținând cont și de salariile atractive.

În 2021 s-au deschis mai bine de 10.000 de noi companii de IT în Români, precum Cognizant Softvision, Adobe și mindit.io. Tinerii studenți, încep astfel, să își caute un loc de muncă încă din facultate. Cea mai mare cerere pe piață este pentru analiști de date, ingineri biomedicali, manageri de tranziție digitală, profesioniști ai inovației sau digital marketing, potrivit

În luna noiembrie, giganți din domeniul tehnologiei au început concedierile. Meta, firma care deține și Facebook a anunțat că va concedia 13% din totalul angajaților. Pe listă este și Twitter care deja a concediat deja 50% dintre angajați, dar și Microsoft care a renunțat la 1.000 de oamenii.

Scăderea bugetelor alocate reclamelor online afectează rețelele sociale

Facebook și Google sunt afectate de ale advertiserilor, în timp ce se luptă cu inflația și cu creșterea ratelor dobânzilor.Doar în trimestrul al treilea, conform surselor amintite, profiturile Meta au scăzut cu 4.4 miliarde dolari, aproape jumătate față de anul trecut. Totodată, prețul acțiunilor Meta a suferit o lovitură majoră, scăzând cu 25% într-o singură zi.