Gheorghe Ialomițianu: Guvernul nu are o strategie de dezvoltare economică. Dacă le sunt majorate impozitele și taxele, multe firme vor da faliment (VIDEO)

Multe firme vor dacă faliment dacă Guvernul le majorează impozitele și taxele, a declarat Gheorghe Ialomițianu (PMP), fost ministru de Finanțe, sâmbătă, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Gheorghe Ialomițianu (PMP), pe B1 TV: Guvernul nu are o strategie de dezvoltare economică

Întrebat care va fi efectul pachetului fiscal pentru IMM-uri, fostul ministru a afirmat: „Guvernul nu are o strategie de dezvoltare economică și atunci își permite să anuleze anumite facilități, pentru că nu urmărește efectul acestor facilități, crezând că vor încasa bani mai mulți la buget. Poate pe termen foarte scurt să adune niște bani acolo, vor da niște vouchere sociale și atât, dar legat de efectul negativ asupra mediului economic, în primul rând, va fi asupra IMM-urilor”.

„Eu am fost la o întâlnire când s-a prezentat Carta Albă a IMM-urilor și spuneau reprezentanții acestor întreprinderi că foarte multe firme vor da faliment pentru că sunt și nebancabile, și nu vor putea face față concurentei. Aici, dacă domnul Ciolacu înțelege ceva despre concurență că are economiști acolo, mari economiști, macro-economiști, dar probabil că i-a avut PSD în perioada când era pe creștere economică, nu când economia are nevoie de sprijin guvernamental, deci trebuie ajutate firmele cu scheme de ajutor de stat, cu dobânzi subvenționate, cu credite, cu garanții ale statului, pentru că au nevoie întreprinderile acestea. Dacă vii și le majorezi impozitele și taxele, sigur că automat multe vor da faliment”, a adăugat Gheorghe Ialomițianu.

„Chiar și creșterea salariului minim pe economie – aproape 80% din reprezentanții IMM-urilor au spus că nu pot susține creșterea salariului minim pe economie. Aici statul nu e vorba că se gândește la românii care au salariu minim pe economie, se gândește că ia 42% – 45% impozite și taxe la buget. O altă creștere a fiscalității, prin creșterea salariului minim. Și prin creșterea prețurilor la unele produse iar e o creștere a fiscalității”, a mai explicat el.