Greșeala uriașă pe care o fac mulți români. De ce nu este bine să economisești banii cash sau să îi pui într-un cont curent. Un expert a explicat totul clar

Mulți români obișnuiesc să sună bani deoparte, la “saltea”, gândindu-se la viitor, pentru a avea ceva puși deoparte, în caz de ceva neprevăzut.

Un în educație financiară a argumentat de ce nu este bine să economisești banii cash, dar nici nu e bine să îi ții într-un cont curent.

„Aproape garantat poți pierde bani, chiar dacă ai volatilitate zero”

Expertul Richard Hutton a spus că banii trebuie investiți, astfel încât, după un timp, să apară și câștigurile.

”Dacă tu ai 8000 € cash și îi pui în dulap, dacă aștepți 10 ani, volatilitatea este zero, suma nu fluctuează. Dar care sunt șansele ca în 10 ani inflația să fie mai mare de zero? Aproape garantat. Deci aproape garantat poți pierde bani, chiar dacă ai volatilitate zero.

Luând exemplul opus, dacă investești într-o companie care este într-o industrie care crește repede, inteligența artificială, lider pe piața, foarte profitabilă, cotă de piață 90 la sută, cu mare avantaj competitiv, la o asemenea companie dacă tu cumperi acțiuni și aștepți 10 ani, sunt șanse foarte mari să faci bani, indiferent cat de mult se mișcă de la o zi la alta”, a precizat Richard Hutton la

„Un alt criteriu foarte important este ca vânzările să fie cel puțin duble în ultimii cinci ani”

”Primul pas este să investești în companii. Sunt doar câteva criterii simple, și anume să fie capitalizare foarte, foarte mare, dar investiție în companii direct, ca și cum îți creezi propriul ETF. Un alt criteriu foarte important este ca vânzările să fie cel puțin duble în ultimii cinci ani. Atât. Top 10 cele mai mari companii, care cresc cel mai repede. Eu o dată pe an verific care sunt acelea, și gata”, a mai adăugat expertul în educație financiară.