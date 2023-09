UPDATE // Guvernul a adoptat proiectul de măsuri fiscale pe care își va asuma răspunderea / S-a renunțat la reformele din administrația locală, la presiunea baronilor locali / Crește TVA la bilete la concerte

UPDATE // Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind măsurile fiscale și de reducere a cheltuielilor bugetare, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin.

El a afirmat că au fost câteva modifică la proiectul de lege:

Bonurile de masă vor fi acordate ca și până acum

Taxa pe valoare adaugată pentru biletele la spectacole, concerte, evenimente culturale şi sportive, TVA va fi de 9%

Din totalul cifrei de afaceri, pe lângă investiții vor fi scăzute și accizele, care reprezintă deja o taxă. Iar impozitul va rămâne 16% din profit, dar nu mai putin de 1% din cifra de afaceri calculată conform criteriilor enunțate mai devreme.

Pentru institutiile de cultură cu mai puțin de 50 de angajați, oportunitatea de comasare va reveni autorităților locale.

A fost de asemenea eliminat pragul de 2,5% din buget pentru autoritățile locale care finanteaza evenimente culturale. Măsura a fost criticată de liderii UDMR, dar și de aleși locali.

Ce urmează după adoptarea proiectului de lege

Proiectul va fi trimis către Parlament pentru formularea de amendamente in termenul care va fi stabilit in sedinta comuna a Birourilor Permanente de la Senat si Camera Deputatilor.

Ulterior, în cadrul unei noi ședințe de guvern, vor fi dezbătute şi încorporate amendamentele acceptate, urmând ca Guvernul să-şi asume răspunderea în Parlament pe acest proiect, în şedinţă comună a celor doua Camere, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al Guvernului.

România nu își mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an, a declarat premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, luni, în startul ședinței de Guvern în care este aprobat pachetul de măsuri fiscal-bugetare.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre pachetul fiscal

Premierul a prezentat „forma finală a măsurilor fiscal-bugetare, după consultările cu toți partenerii sociali, sindicate, patronate, ONG-uri, dar și cu administrația locală”.

„O bună parte din propunerile lor se regăsesc în acest proiect. Acesta este actul pe care am decis să îmi asum răspunderea în Parlament. Sunt măsuri care vizează stoparea risipei bugetare, combaterea evaziunii și reașezarea sistemului fiscal pe baze echitabile. România nu își mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă 15% din PIB. Nu există vreun exemplu de stat modern care să poată funcționa în asemenea condiții”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Bugetul României se bazează pe taxe plătite de salariați, pe consumul acestora și pe investițiile publice. Avem însă un paradox aberant, cea mai mare impozitare a muncii din Europa, dar printre cele mai mici taxe și impozite din Europa pe capital. Ca premier, eu sunt obligat să pun interesul României mai presus decât interesele unor grupuri nemulțumite că fac profituri nu de miliarde de euro, ci doar de sute de milioane de euro”, a continuat el.

„Există un interes vital, acela să nu ajungem la stoparea fondurilor europene și a reformelor din PNRR. Însumat vorbim de o miză uriașă, peste 70 miliarde de euro, și de aderarea României la OECD, care ar aduce un aflux de investiții străine în țara noastră. Nu îmi voi asuma să pun în pericol asemenea obiective strategice ale României”, a adăugat premierul.

„Am văzut tot felul de interpretări ale unora cum că aceste decizii aduc austeritate. Adevărul este că austeritate a fost când s-au tăiat în 2010 salarii și pensii și s-a majorat TVA de la 19 la 24%. Atunci românii au fost sărăciți și s-a prăbușit puterea de cumpărare. Acest guvern nu crește însă TVA-ul general și păstrăm la 9% TVA-ul pentru alimente și medicamente, la fel cum păstrăm TVA-ul cel mai mic, de 5%, la lemne de foc, energie, gaze și cărți, deci nu există niciun risc pentru ca prețurile să crească la iarnă”, mai susține Marcel Ciolacu.

„În plus, nu se poate vorbi de austeritate când o măsură cheie este creșterea salariului minim cu 10%, de la 3.000, la 3.300, iar în construcții, prin ordonanță de urgență, mărim salariul minim cu 12,5%, de la 4.000, la 4.500. Vorbim astfel de o creștere a salariului minim pentru 2 milioane de oameni, iar angajații obișnuiți nu vor plăti nicio taxă în plus”, a mai spus social-democratul.