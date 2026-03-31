Guvernul aprobă semnarea acordului UE-Mercosur. Ce presupune acordul și care sunt pașii următori

Iulia Petcu
31 mart. 2026, 21:13
sursa foto: X/ @Jan34733995
Cuprins
  1. Ce presupune acordul și care sunt pașii următori
  2. Cum sunt protejați fermierii prin mecanismul de salvgardare
  3. Ce controverse au apărut în jurul memorandumului
  4. Ce se întâmplă dacă Parlamentul respinge acordul

Guvernul condus de Ilie Bolojan face un pas decisiv în direcția semnării acordului comercial UE-Mercosur. Decizia deschide calea pentru ratificarea parlamentară și pentru aplicarea provizorie a tratatului, începând din luna mai.

Ce presupune acordul și care sunt pașii următori

Executivul a adoptat un memorandum care permite României să semneze acordul de parteneriat dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur. Documentul vizează relațiile comerciale cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, într-un cadru economic extins.

„A fost aprobat memorandumul cu tema semnarea de către România a Acordului de parteneriat UE-MERCOSUR, dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de-o parte, şi Piaţa Comună a Sudului, Republica Argentina, Republica Federativă a Braziliei, Republica Paraguay şi Republica Orientală a Uruguay, pe de altă parte.”

După semnare, autoritățile vor transmite acordul către Parlament, unde deputații și senatorii vor decide dacă documentul intră definitiv în vigoare. Aplicarea provizorie este programată să înceapă la 1 mai, înainte de ratificarea completă.

Cum sunt protejați fermierii prin mecanismul de salvgardare

Un element esențial al acordului îl reprezintă mecanismele de protecție pentru sectoarele sensibile, în special agricultura. Acestea includ monitorizarea constantă a pieței și posibilitatea intervenției rapide în cazul unor dezechilibre comerciale.

„Este vorba de existenţa unui regulament care include un mecanism de salvagardare, care poate intra în vigoare încă din perioada de aplicare provizorie, adică cea care începe de la 1 mai.”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Executivului,Ioana Dogioiu.

Comisia Europeană va urmări evoluțiile importurilor și exporturilor, dar și dinamica prețurilor, pentru a preveni efectele negative asupra producătorilor locali. În situații critice, pot fi declanșate anchete și aplicate măsuri temporare într-un interval scurt.

De asemenea, dacă importurile cresc semnificativ sau prețurile scad brusc, autoritățile pot impune restricții pentru a proteja industria europeană. Măsurile pot fi menținute până la patru ani, în funcție de impactul identificat, relatează Antena3.

Ce controverse au apărut în jurul memorandumului

Adoptarea documentului nu a fost lipsită de tensiuni, mai ales după avizul negativ emis de Ministerul Agriculturii. În schimb, Ministerul Justiției a oferit un aviz favorabil, însă însoțit de observații.

„Domnul ministru a participat la şedinţa de guvern, avizul ministerului a fost negativ, avizul Ministerului justiţie a fost pozitiv cu observaţii. Domnul ministru Barbu nu a luat cuvântul în şedinţa de guvern, deci nu am alte detalii a vă oferi.”, a spus Dogioiu.

În același timp, au existat critici privind lipsa de transparență, respinse de reprezentanții Guvernului, care au susținut că documentul era accesibil publicului. „Acordul era cunoscut, nu este secret, putea fi consultat de oricine”, a mai arătat Dogioiu. 

Ce se întâmplă dacă Parlamentul respinge acordul

După semnare, acordul va intra într-o fază provizorie de aplicare, însă validarea finală depinde de votul Parlamentului României. Autoritățile au explicat că respingerea documentului va duce automat la anularea efectelor acestuia.

„Neratificarea unui acord de către Parlamentul României sigur că este o eliminare a acordului respectiv. De aceea se şi numeşte o intrare provizorie în aplicare acestui acord de la 1 mai sub rezerva acestor ratificări şi vom vedea ce se va întâmpla. Un acord care nu este ratificat de Parlamentul României nu are cum să rămână în vigoare”, a menţionat Dogioiu, subliinind că vorbeşte despre acordul Mercosur şi cu toate clauzele lui.

În paralel, aplicarea temporară va permite reducerea tarifelor și facilitarea comerțului încă din acest an, oferind companiilor un cadru mai stabil pentru investiții și schimburi comerciale.

