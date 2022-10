Haos în calculul facturilor la energie. Coaliția se pregătește să modifice iar OUG deja aflată în vigoare. Vicepreședintele ANRE, despre condițiile în care consumatorilor li se vor restitui banii plătiți în plus

Zoltan Nagy-Bege, vicepreședintele ANRE, a declarat că acelor consumatori care fac economii la energie în acest an față de 2021 și se încadrează în noile plafoane li se vor restitui în februarie 2023 sumele plătite în plus, conform Ordonanței 27 care stabilește tarifele la energia electrică pe acest an.

„În aceeași Ordonanță 27 există o prevedere care spune că după ce închidem anul 2022, dacă o anumită categorie și-a redus consumul și se încadrează în altă categorie – deci nu a beneficiat de plafon pentru consumul din 2022, pentru că a avut un consum de peste 300 de kilowați oră în 2021, dar și-a redus consumul în 2022 și a coborât sub 300 de kWh – în baza consumului din 2022, în februarie 2023 va primi banii plătiți în plus. Vor fi restituite de către furnizori. Există prevedere”, a explicat vicepreședintele ANRE, pentru Digi24.

Ordonanța din energie va fi iar modificată

Guvernul PSD – PNL – UDMR se pregătește Ordonanța din energie care e deja în vigoare de la 1 septembrie. Asta după ce a fost reproșată raportarea la consumul mediu de anul trecut, în funcție de care se calculează tariful. PSD a propus să se facă raportarea la consumul curent.

OUG prevede că e de maximum 0,68 lei/kWh în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar e cuprins între 0 – 100 KWh inclusiv și de maximum 0,80 lei/kWh în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar în anul 2021 a fost între 100,01 – 300 kWh, pentru un consum lunar care e de maximum 255 kWh. Consumul de curent ce depășeste 255KWh /luna se facturează la preț întreg.

„Senatul vine cu o propunere interesantă și corectă, aș spune eu: cei care anul acesta se încadrează în anumite tranșe de consum 0-100, 100-300, vor beneficia și ei. Mi se pare o modificare binevenită care corectează în cazul celor care anul trecut, din diverse cauze, nu au avut un consum relevant – ori au consumat foarte mult, ori au consumat foarte puțin, ori nu au consumat, nu s-au încadrat în nicio categorie. Eu sunt absolut de acord cu această modificare, este o schimbare pozitivă”, a mai afirmat Zoltan Nagy-Bege.

Despre facturile la energie ale familiilor cu mai mulți copii

Cât despre cazul familiilor cu mai mult de trei copii, despre care s-a vorbit în mod special în ultimele zile, Zoltan Nagy-Bege a declarat că ANRE va propune decidenților o completare pentru această categorie, dat fiind că acum furnizorii nu au cum să identifice câți copii are o familie.

„Este clar că nu au cum să identifice gospodăriile, familiile care sunt în această situație de a avea minimum trei copii care încă studiază. Și o completare la textul ordonanței, în sensul că pe bază de declarație pe propria răspundere, plus documente justificative de la unitatea de învățământ la care sunt încadrați copiii, cred că va clarifica lucrurile. Trebuie depusă această cerere la furnizor și nu știu, se aplică prevederea în luna imediat următoare după depunerea documentelor sau chiar începând cu luna în care se depun aceste documente”, a mai susținut vicepreședintele ANRE, pentru Digi24.