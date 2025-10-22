Hidroelectrica, compania de stat care produce energie electrică hidro, suspendă temporar plata cu cardul. Măsura va fi în vigoare până la 31 octombrie, timp în are vor fi modernizate sistemele informatice.

Ce anunț a făcut Hidroelectrica

Producătorul de energie electrică a anunțat că, în perioada 23 – 31 octombrie, va derula o a sistemelor informatice. Este vorba despre aplicația care gestionează plățile clienților. În acest interval de timp, plata cu cardul nu va funcționa, fiind suspendată.

„În interesul direct al clienţilor noştri şi în linie cu angajamentul Hidroelectrica de a oferi servicii moderne, sigure şi eficiente, compania derulează în perioada 23 – 31 octombrie 2025 un proces de up-gradare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăţilor prin aplicaţia iHidro. Ca urmare a acestor lucrări, funcţionalitatea de va fi temporar suspendată în intervalul menţionat”, se arată într-un comunicat al Hidroelectrica.

Potrivit sursei citate, măsura de actualizare este necesară pentru a îmbunătăți procedura de plăți în condiții de siguranță sporită. Detalii complete despre opţiunile de plată pot fi consultate pe site-ul oficial al companiei, la secţiunea furnizare energie.

„Această măsură este necesară pentru implementarea unor îmbunătăţiri care vor asigura o experienţă de utilizare mai rapidă, o securitate sporită a tranzacţiilor şi o interfaţă mai prietenoasă pentru toţi utilizatorii aplicaţiei. Modernizarea constantă a sistemelor noastre IT este o investiţie în confortul şi siguranţa clienţilor. Dorim ca interacţiunea cu Hidroelectrica să fie simplă, intuitivă şi adaptată nevoilor lor”, a anunțat compania.

Cum se vor face plățile în acest interval ?

Pe durata actualizării sistemului informatic al Hidroelectrica, au la dispoziţie mai multe alternative de plată pentru facturi. Acestea sunt înscrise și pe pagina a doua a facturii primite de la companie. Este vorba despre următoarele modalități de plată:

internet banking, folosind datele de pe factură („Cont contract” şi „Număr factură”);

la automatele de plată partenere, disponibile în sediile bancilor, în reţele comerciale şi spaţii publice, pe baza codului de client;

prin scanarea codului de bare de pe factură, la partenerii agreaţi;

prin mandat Direct Debit, pentru plata automată a facturii din contul bancar personal.

„Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente şi le mulţumim clienţilor pentru înţelegere şi sprijin. Prin aceste investiţii în infrastructura digitală, Hidroelectrica continuă să îşi consolideze poziţia ca furnizor de energie fiabil, orientat către client şi dedicat calităţii serviciilor sale”, menţionează compania.

Hidroelectrica a achiziționat un sistem informatic de 1,7 milioane de euro

Compania de stat a achiziționat, în luna aprilie, un sistem informatic pentru care a plătit 1,7 milioane de euro, fără TVA. Acesta este destinat analizei manageriale a companiei Hidroelectrica.

Achiziția a fost făcută în urma unei licitații la care au participat 11 ofertanți și care a fost organizată pe 31 martie.

Potrivit reprezentanților companiei prin implementarea acestuia s-a dorit creșterea eficienței procesului managerial-decizional. Astfel, sunt obținute date în timp real, la toate nivelurile, strategic, funcţional şi operaţional.