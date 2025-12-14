Majorarea impozitelor pe proprietate, prevăzută să intre în vigoare din 2026, aduce schimbări importante pentru milioane de proprietari din România. Noua Lege a taxelor locale, trimisă deja la promulgare, modifică baza de calcul și elimină facilități aplicate până acum locuințelor vechi.

De ce crește baza de calcul pentru impozitul pe locuințe

Potrivit noilor reglementări, valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale va fi stabilită în continuare de primării, însă raportată la o bază semnificativ majorată și indexată cu inflația. Dacă în 2016 baza era de 1.000 de lei pe metru pătrat, din 2026 aceasta va ajunge la 2.677 de lei pe metru pătrat, ceea ce înseamnă o creștere de peste 150%.

„Astfel, în 2016, baza era 1.000 de lei pe metru pătrat. Din 2026, va fi de 2.677 lei pe metru pătrat. Cota de impozitare se selectează de către primării din intervalul 0,08% – 0,02%. Noua prevedere legislativă nu permite însă adoptarea unor cote mai reduse decât cea din anul precedent. Astfel, creșterea bazei de impozitare va conduce automat la creșterea impozitului”, a explicat Adrian Vascu, fost președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR).

Cum sunt afectați proprietarii de apartamente vechi

Una dintre cele mai sensibile modificări vizează eliminarea reducerilor acordate anterior clădirilor mai vechi de 30 sau 50 de ani. În noul cadru legislativ, vechimea nu mai influențează valoarea impozabilă, ceea ce duce la creșteri considerabile pentru apartamentele din blocurile vechi.

„În forma anterioară a , existau niște reduceri ale valorii impozabile pentru clădiri mai vechi de 30 de ani, respectiv 50 de ani. Eliminând aceste reduceri, valoarea impozabilă a apartamentului este aceeași indiferent de vechimea acestuia. În cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice, se menține sistemul de stabilire a valorilor impozabile prin rapoarte de evaluare”, a mai explicat Vascu.

Astfel, pentru un apartament mai nou, impozitul poate crește de aproximativ 1,8 ori, iar pentru unul vechi de peste 30 de ani, majorarea ajunge la 2,3 ori. În cazul locuințelor cu o vechime mai mare de 50 de ani, poate fi chiar de trei ori mai mare decât în prezent.

Ce se întâmplă cu clădirile nerezidențiale și agricole

Pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, precum spații comerciale, birouri sau ateliere, se păstrează sistemul de evaluare pe bază de rapoarte întocmite de evaluatori autorizați. În schimb, pentru clădirile agricole a fost eliminată cota fixă de 0,4%, ceea ce va genera creșteri semnificative de impozit.

Dacă nu se mai face distincție între clădiri agricole și alte clădiri nerezidențiale, iar cotele nu pot fi reduse, impozitele vor crește cu cel puțin 2–2,5 ori, indiferent de proprietar.

De ce cresc puternic impozitele pentru clădirile rezidențiale ale firmelor

O altă schimbare majoră vizează locuințele aflate în patrimoniul persoanelor juridice, precum apartamente de serviciu sau închiriate angajaților. Din 2026, aceste clădiri vor fi încadrate ca nerezidențiale și impozitate corespunzător, relatează hotnews.ro.

Pentru aceste situații, impozitul poate crește de circa cinci ori, prin mutarea cotei de impozitare de la 0,2% la 1%, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra costurilor suportate de firme.