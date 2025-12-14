B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Impozite mai mari din 2026 pentru proprietari. Cum modifică statul impozitul pe proprietate începând cu anul viitor

Impozite mai mari din 2026 pentru proprietari. Cum modifică statul impozitul pe proprietate începând cu anul viitor

Iulia Petcu
14 dec. 2025, 10:37
Impozite mai mari din 2026 pentru proprietari. Cum modifică statul impozitul pe proprietate începând cu anul viitor
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce crește baza de calcul pentru impozitul pe locuințe
  2. Cum sunt afectați proprietarii de apartamente vechi
  3. Ce se întâmplă cu clădirile nerezidențiale și agricole
  4. De ce cresc puternic impozitele pentru clădirile rezidențiale ale firmelor

Majorarea impozitelor pe proprietate, prevăzută să intre în vigoare din 2026, aduce schimbări importante pentru milioane de proprietari din România. Noua Lege a taxelor locale, trimisă deja la promulgare, modifică baza de calcul și elimină facilități aplicate până acum locuințelor vechi.

De ce crește baza de calcul pentru impozitul pe locuințe

Potrivit noilor reglementări, valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale va fi stabilită în continuare de primării, însă raportată la o bază semnificativ majorată și indexată cu inflația. Dacă în 2016 baza era de 1.000 de lei pe metru pătrat, din 2026 aceasta va ajunge la 2.677 de lei pe metru pătrat, ceea ce înseamnă o creștere de peste 150%.

„Astfel, în 2016, baza era 1.000 de lei pe metru pătrat. Din 2026, va fi de 2.677 lei pe metru pătrat. Cota de impozitare se selectează de către primării din intervalul 0,08% – 0,02%. Noua prevedere legislativă nu permite însă adoptarea unor cote mai reduse decât cea din anul precedent. Astfel, creșterea bazei de impozitare va conduce automat la creșterea impozitului”, a explicat Adrian Vascu, fost președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR).

Cum sunt afectați proprietarii de apartamente vechi

Una dintre cele mai sensibile modificări vizează eliminarea reducerilor acordate anterior clădirilor mai vechi de 30 sau 50 de ani. În noul cadru legislativ, vechimea nu mai influențează valoarea impozabilă, ceea ce duce la creșteri considerabile pentru apartamentele din blocurile vechi.

„În forma anterioară a Codului fiscal, existau niște reduceri ale valorii impozabile pentru clădiri mai vechi de 30 de ani, respectiv 50 de ani. Eliminând aceste reduceri, valoarea impozabilă a apartamentului este aceeași indiferent de vechimea acestuia. În cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice, se menține sistemul de stabilire a valorilor impozabile prin rapoarte de evaluare”, a mai explicat Vascu.

Astfel, pentru un apartament mai nou, impozitul poate crește de aproximativ 1,8 ori, iar pentru unul vechi de peste 30 de ani, majorarea ajunge la 2,3 ori. În cazul locuințelor cu o vechime mai mare de 50 de ani, impozitul poate fi chiar de trei ori mai mare decât în prezent.

Ce se întâmplă cu clădirile nerezidențiale și agricole

Pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, precum spații comerciale, birouri sau ateliere, se păstrează sistemul de evaluare pe bază de rapoarte întocmite de evaluatori autorizați. În schimb, pentru clădirile agricole a fost eliminată cota fixă de 0,4%, ceea ce va genera creșteri semnificative de impozit.

Dacă nu se mai face distincție între clădiri agricole și alte clădiri nerezidențiale, iar cotele nu pot fi reduse, impozitele vor crește cu cel puțin 2–2,5 ori, indiferent de proprietar.

De ce cresc puternic impozitele pentru clădirile rezidențiale ale firmelor

O altă schimbare majoră vizează locuințele aflate în patrimoniul persoanelor juridice, precum apartamente de serviciu sau locuințe închiriate angajaților. Din 2026, aceste clădiri vor fi încadrate ca nerezidențiale și impozitate corespunzător, relatează hotnews.ro.

Pentru aceste situații, impozitul poate crește de circa cinci ori, prin mutarea cotei de impozitare de la 0,2% la 1%, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra costurilor suportate de firme.

Tags:
Citește și...
Limită pentru plățile în numerar în România. Cum va schimba decizia UE modul în care folosim banii cash
Economic
Limită pentru plățile în numerar în România. Cum va schimba decizia UE modul în care folosim banii cash
Impozitele aproape se dublează în Capitală, începând din 2026. Ce taxe noi apar și cât vor avea de plătit bucureștenii
Economic
Impozitele aproape se dublează în Capitală, începând din 2026. Ce taxe noi apar și cât vor avea de plătit bucureștenii
Ministrul Energiei: „Vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur!”
Economic
Ministrul Energiei: „Vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur!”
Vești bune pentru România. Comisia Europeană nu va propune, în această etapă, suspendarea fondurilor UE: “Am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii”
Externe
Vești bune pentru România. Comisia Europeană nu va propune, în această etapă, suspendarea fondurilor UE: “Am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii”
Orașul din România care a intrat în competiție directă cu București, Cluj și Brașov. Prețurile locuințelor au explodat
Economic
Orașul din România care a intrat în competiție directă cu București, Cluj și Brașov. Prețurile locuințelor au explodat
Ghid pentru meșteri: cum să alegi o bormașină fiabilă pentru atelierul tău
Economic
Ghid pentru meșteri: cum să alegi o bormașină fiabilă pentru atelierul tău
Scumpiri la combustibili și gaz metan începând cu 2028. Cum va influența piața carbonului facturile românilor
Economic
Scumpiri la combustibili și gaz metan începând cu 2028. Cum va influența piața carbonului facturile românilor
Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri
Economic
Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri
Impozitele pe locuințe cresc enorm, începând de la 1 ianuarie 2026. Află cât vei plăti în plus, potrivit unui calcul
Economic
Impozitele pe locuințe cresc enorm, începând de la 1 ianuarie 2026. Află cât vei plăti în plus, potrivit unui calcul
Guvernul face bani pe sănătatea românilor. Tăierea indemnizației de concediu medical lovește în angajați și angajatori (Analiză)
Economic
Guvernul face bani pe sănătatea românilor. Tăierea indemnizației de concediu medical lovește în angajați și angajatori (Analiză)
Ultima oră
12:22 - Mobilizare amplă pentru serviciul Salvamont în plin sezon. Salvamontiștii au intervenit pentru a salva 12 oameni în 24 de ore (FOTO)
11:10 - Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA
09:51 - Azi, 14 decembrie, îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie: Credință în Fața Prigoanei
09:16 - Nicușor Dan explică despărțirea de Ludovic Orban. Ce a rupt colaborarea de la Cotroceni
08:35 - Vremea astăzi, 14 decembrie 2025: vreme neobișnuit de blândă, dar mohorâtă
00:02 - Când va fi desecretizată ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale. Anunțul președintelui Nicușor Dan
23:46 - Nicuşor Dan explică poziția de mediator în coaliția de guvernare. Ce spune despre zvonurile despre un blat cu PSD
23:10 - Alertă cu bombă în trenul București – Kiev. Ce a descoperit Poliția de Frontieră
22:35 - Eliminarea prescripției răspunderii penale pentru faptele grave. Soluția prin care marii corupți n-ar mai scăpa de condamnări (VIDEO)
21:31 - Monica Macovei, despre revenirea Laurei Codruța Kovesi: „Știe și cum să facă lucrurile” (VIDEO)