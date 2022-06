Indicele ROBOR la 3 luni a crescut joi la 5,99% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut joi la 5,99% pe an de la 5,97% cât era marți, potrivit informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni avea valoarea de 3,02% pe an.

Rate mai mari pentru români

În același timp, indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,15% pe an, de la 6,13% pe an, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 6,33% pe an, de la 6,32% pe an anterior.

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 1,86% pe an.