Banca ING a fost sancționată cu 4.000 de euro. Ce s-a descoperit la o sucursală a băncii

Banca ING a fost sancționată cu 4.000 de euro. Ce s-a descoperit la o sucursală a băncii

Flavia Codreanu
23 mart. 2026, 20:24
Banca ING a fost sancționată cu 4.000 de euro. Ce s-a descoperit la o sucursală a băncii
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Motivul pentru care ING a primit amendă
  2. Ce date importante au fost publicate 
  3. Ce amendă a primit ING
  4. Ce măsurile s-au luat după ce ING a primit amendă

ING a primit amendă în valoare de 4.000 de euro, după ce o investigație a scos la iveală că banca a încălcat Regulamentul UE privind protecția datelor (GDPR).

Motivul pentru care ING a primit amendă

Investigația autorității a fost declanșată în luna martie 2026, în urma unei plângeri depuse de o clientă a băncii. Aceasta a reclamat faptul că un angajat al sucursalei ING din Focșani a înmânat extrasele sale de cont unei terțe persoane, fără să aibă acordul proprietarei contului. În urma verificărilor, s-a constatat că instituția bancară nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja confidențialitatea datelor.

Ce date importante au fost publicate 

Informațiile care au ajuns ilegal la o persoană străină includ detalii extrem de sensibile din istoricul bancar al femeii. Autoritatea a precizat exact ce tip de date au fost expuse în urma incidentului.

În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și suficiente pentru a asigura confidențialitatea datelor personale ale petentei, fapt ce a condus la generarea și eliberarea unui extras aferent contului curent în lei deținut de aceasta către un terț. Aceasta constituie o divulgare neautorizată a datelor petentei (nume, prenume, adresa, cont IBAN, tranzacții efectuate) către o terță persoană, fiind încălcate astfel prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și d), alin. (2) și alin. (4) din GDPR”, a anunțat autoritatea.

Ce amendă a primit ING

Pentru încălcarea securității datelor cu caracter personal, banca a fost sancționată contravențional cu 4.000 de euro. Deși suma este una modică pentru o instituție de acest fel, sancțiunea subliniază gravitatea situației, scrie HotNews.

Ce măsurile s-au luat după ce ING a primit amendă

Pe lângă plata sancțiunii, Autoritatea de Supraveghere a impus băncii o serie de măsuri obligatorii pentru a preveni astfel de incidente în viitor. Acestea vizează atât sistemele tehnice, cât și personalul angajat, pentru a asigura respectarea normelor de protecție a datelor.

În același timp, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2016/679, Autoritatea națională de supraveghere a aplicat și o măsură corectivă prin care s-a dispus ca banca să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal cu dispozițiile GDPR, prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv instruirea periodică a persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului (angajați sau colaboratori), astfel încât să fie evitată divulgarea ilegală sau neautorizată a datelor către terțe persoane”, a mai precizat autoritatea pentru protecția datelor.

Citește și...
Niculescu (ANRE): „O criză energetică, odată începută, se termină undeva în 3-5 ani”. Ce spune despre rolul instituției pe care o conduce
Economic
Niculescu (ANRE): „O criză energetică, odată începută, se termină undeva în 3-5 ani”. Ce spune despre rolul instituției pe care o conduce
Acordul comercial UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu de la 1 mai. Cum va influența acesta economia europeană
Economic
Acordul comercial UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu de la 1 mai. Cum va influența acesta economia europeană
Fostul premier Victor Ponta sare la Ilie Bolojan. „Ne crede niște proști pe toți”. Ce spune despre măsurile guvernului pe scumpirea carburanților
Economic
Fostul premier Victor Ponta sare la Ilie Bolojan. „Ne crede niște proști pe toți”. Ce spune despre măsurile guvernului pe scumpirea carburanților
Reguli importante pentru folosirea sigură a cardului pe internet
Economic
Reguli importante pentru folosirea sigură a cardului pe internet
Avertismentul lui Dumitru Chisăliță după plafonarea marjelor comerciale pe piața carburanților. Ce consecințe poate avea măsura propusă de Guvern
Economic
Avertismentul lui Dumitru Chisăliță după plafonarea marjelor comerciale pe piața carburanților. Ce consecințe poate avea măsura propusă de Guvern
SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
Economic
SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
Economic
Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
Măsuri de ajutor pentru locuitorii Sectorului 4. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță (VIDEO)
Economic
Măsuri de ajutor pentru locuitorii Sectorului 4. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță (VIDEO)
Cum intervine Guvernul pe piața carburanților. Scad accizele și se limitează adaosul comercial. Anunțul ministrului Energiei, Bogdan Ivan (VIDEO)
Economic
Cum intervine Guvernul pe piața carburanților. Scad accizele și se limitează adaosul comercial. Anunțul ministrului Energiei, Bogdan Ivan (VIDEO)
Turismul influențat de războiul din Orientul Mijlociu. O destinație de vacanță preferată de români va avea de profitat
Economic
Turismul influențat de războiul din Orientul Mijlociu. O destinație de vacanță preferată de români va avea de profitat
