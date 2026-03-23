ING a primit amendă în valoare de 4.000 de euro, după ce o investigație a scos la iveală că banca a încălcat Regulamentul UE privind protecția datelor (GDPR).

Motivul pentru care ING a primit amendă

Investigația autorității a fost declanșată în luna martie 2026, în urma unei plângeri depuse de o clientă a băncii. Aceasta a reclamat faptul că un angajat al sucursalei ING din Focșani a înmânat extrasele sale de cont unei terțe persoane, fără să aibă acordul proprietarei contului. În urma verificărilor, s-a constatat că instituția bancară nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja confidențialitatea datelor.

Ce date importante au fost publicate

Informațiile care au ajuns ilegal la o persoană străină includ detalii extrem de sensibile din istoricul bancar al femeii. Autoritatea a precizat exact ce tip de date au fost expuse în urma incidentului.

„În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și suficiente pentru a asigura confidențialitatea datelor personale ale petentei, fapt ce a condus la generarea și eliberarea unui extras aferent contului curent în lei deținut de aceasta către un terț. Aceasta constituie o divulgare neautorizată a datelor petentei (nume, prenume, adresa, cont IBAN, tranzacții efectuate) către o terță persoană, fiind încălcate astfel prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și d), alin. (2) și alin. (4) din GDPR”, a anunțat autoritatea.

Ce amendă a primit ING

Pentru încălcarea securității datelor cu caracter personal, banca a fost sancționată contravențional cu 4.000 de euro. Deși suma este una modică pentru o instituție de acest fel, sancțiunea subliniază gravitatea situației.

Ce măsurile s-au luat după ce ING a primit amendă

Pe lângă plata sancțiunii, Autoritatea de Supraveghere a impus o serie de măsuri obligatorii pentru a preveni astfel de incidente în viitor. Acestea vizează atât sistemele tehnice, cât și personalul angajat, pentru a asigura respectarea normelor de protecție a datelor.

„În același timp, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2016/679, Autoritatea națională de supraveghere a aplicat și o măsură corectivă prin care s-a dispus ca banca să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal cu dispozițiile GDPR, prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv instruirea periodică a persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului (angajați sau colaboratori), astfel încât să fie evitată divulgarea ilegală sau neautorizată a datelor către terțe persoane”, a mai precizat autoritatea pentru protecția datelor.