Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean

Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu a prezentat, în cadrul Energy Forum, proiectele județului care susțin energia verde.

Ce proiecte are CJ Ilfov pentru energia verde

,,Unul dintre proiectele strategice ale Consiliului Județean Ilfov este construirea unui parc fotovoltaic, cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, amenajat pe o suprafață de 52.000 mp, cu o putere instalată de 2.2 MW. De asemenea, în prezent, cinci localități ilfovene – Chitila, Pantelimon, Bragadiru, Berceni și Buftea – implementează investiții în „școli verzi”, cu o valoare totală de 150 de milioane de lei, finanțare PNRR.

Un alt proiect important este construirea unei autobaze în Chitila, cu 43 de stații de încărcare pentru autobuze electrice și achiziția a 35 de vehicule electrice. Consiliul Județean Ilfov susține și modernizarea rețelelor de iluminat public prin tehnologii LED și programe de eficiență energetică. Toate aceste investiții sunt parte dintr-o strategie menită să transforme Ilfovul într-un județ inteligent, modern, eficient și curat.”, a declarat în cadrul Energy Forum, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu.

Eficiența energetică, prioritate pentru Ilfov

Potrivit , se vizează realizarea unei noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile, dimensionată astfel încât 100% din energia generată să fie utilizată pentru autoconsumul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Ilfov, se urmăresc trei direcții pentru trecerea la un sistem energetic durabil: prioritizarea eficienței energetice, creșterea performanței energetice a clădirilor și dezvoltarea unui sector energetic bazat predominant pe surse regenerabile.

În egală măsură, producerea energiei din surse fotovoltaice contribuie la reducerea poluării, la diversificarea mixului energetic și la diminuarea dependenței de piețele volatile ale combustibililor fosili, mai arată reprezentanții .