B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean

Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean

Adrian A
28 oct. 2025, 17:42
Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean
Cuprins
  1. Ce proiecte are CJ Ilfov pentru energia verde
  2. Eficiența energetică, prioritate pentru Ilfov

Vicepreședintele Consiliului Județean  Ilfov, Ștefan Rădulescu a prezentat, în cadrul Energy Forum, proiectele județului care susțin energia verde.

Ce proiecte are CJ Ilfov pentru energia verde

,,Unul dintre proiectele strategice ale Consiliului Județean Ilfov este construirea unui parc fotovoltaic, cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, amenajat pe o suprafață de 52.000 mp, cu o putere instalată de 2.2 MW. De asemenea, în prezent, cinci localități ilfovene – Chitila, Pantelimon, Bragadiru, Berceni și Buftea – implementează investiții în „școli verzi”, cu o valoare totală de 150 de milioane de lei, finanțare PNRR.

Un alt proiect important este construirea unei autobaze în Chitila, cu 43 de stații de încărcare pentru autobuze electrice și achiziția a 35 de vehicule electrice. Consiliul Județean Ilfov susține și modernizarea rețelelor de iluminat public prin tehnologii LED și programe de eficiență energetică. Toate aceste investiții sunt parte dintr-o strategie menită să transforme Ilfovul într-un județ inteligent, modern, eficient și curat.”, a declarat în cadrul Energy Forum, vicepreședintele  Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu.

Eficiența energetică, prioritate pentru Ilfov

Potrivit CJ Ilfov, se vizează realizarea unei noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile, dimensionată astfel încât 100% din energia generată să fie utilizată pentru autoconsumul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Ilfov, se urmăresc trei direcții pentru trecerea la un sistem energetic durabil: prioritizarea eficienței energetice, creșterea performanței energetice a clădirilor și dezvoltarea unui sector energetic bazat predominant pe surse regenerabile.

În egală măsură, producerea energiei din surse fotovoltaice contribuie la reducerea poluării, la diversificarea mixului energetic și la diminuarea dependenței de piețele volatile ale combustibililor fosili, mai arată reprezentanții Consiliului Județean Ilfov.

Tags:
Citește și...
Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
Economic
Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit
Economic
La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
Economic
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
Economic
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
Economic
TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
Economic
România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
Economic
Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
Economic
Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
Cumpărăturile de Black Friday în rate. Dobânzile practicate de comercianți anulează avantajul prețului redus
Economic
Cumpărăturile de Black Friday în rate. Dobânzile practicate de comercianți anulează avantajul prețului redus
O șansă de sute de milioane de euro irosită. Ce a făcut România cu banii de la Uniunea Europeană pentru modernizarea aeroporturilor
Economic
O șansă de sute de milioane de euro irosită. Ce a făcut România cu banii de la Uniunea Europeană pentru modernizarea aeroporturilor
Ultima oră
19:08 - Cât costă creațiile lui Mihai Albu. Designerul a furat startul reducerilor de „Black Friday”
18:59 - Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”
18:55 - Nicușor Dan anunță când va nominaliza șefii serviciilor secrete. Cum se poziționează față de numele vehiculate în spațiul public
18:55 - Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B
18:27 - Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților
18:20 - Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile”
18:19 - Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)
18:14 - Lia Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan: Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia
18:00 - Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, prăznuit pe 28 octombrie. Rugăciune puternică pentru ajutor și binecuvântare divină
17:52 - Sportul românesc este în doliu. A murit campionul care a reprezentat România la șase olimpiade