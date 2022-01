Investițiile în startup-urile românești s-au triplat și au depășit pragul de 100 de milioane de euro

Valoarea totală a investițiilor în startup-urile româneşti a depășit 116.9 milioane de euro. Aceasta s-a triplat. În 2020, suma raportată a fost de 30.4 milioane de euro, se arată în Romanian Venture Report 2021.

Valoarea respectivă a crescut de 13 ori, faţă de suma de 8,2 milioane de euro, raportată în 2017.

Potrivit raportului, cifrele aliniază România la un trend general de creştere, având în vedere că investiţiile în startup-uri la nivel european au depăşit 100 de miliarde de euro, indicând, de asemenea, o triplare faţă de nivelul anului 2020.

Aflat la cea de-a doua ediţie, Romanian Venture Report 2021 oferă o analiză completă şi o colecţie de statistici despre investiţiile în startup-urile din România la nivelul anului 2021, relatează Agerpres.

Creșteri de 80%

Raportul aferent anului 2021 include 71 de tranzacţii. Capitalul investit a depăşit suma de 116,9 milioane de euro, aici fiind inclusă şi runda de finanţare Serie B, de 51 de milioane de euro, ridicată de startup-ul fintech local, FintechOS.

Suma medie investită în startup-uri a crescut cu peste 80%, de la 357.000 de euro în 2020, la 647.000 de euro în 2021, înregistrând o creştere de 33% pentru investiţiile de tip pre-seed (sub 200.000 de euro), respectiv o creştere de 70% pentru rundele tip seed (între 200.000 de euro – 3 milioane de euro), informează Agerpres.

55% din tranzacţiile tip follow-on (investiţii ulterioare primei runde) au fost făcute la nivel seed, majoritatea cu capital românesc, însumând un total de 36,2 milioane de euro, sumă care reprezintă 31% din valoarea totală înregistrată în 2021 (incluzând runda de finanţare obţinută de FintechOS).

18 tranzacţii de peste un milion de euro

Raportul a identificat 18 tranzacţii de peste un milion de euro, ceea ce reprezintă 68% din valoarea totală a investiţiilor în startup-uri la nivelul anului 2021.

„Comparând dinamica pieţei din 2021 cu datele noastre, am fost încântaţi să vedem că investiţiile în startup-urile româneşti au depăşit borna de 100 de milioane de euro, acest lucru traducându-se printr-o creştere de 3 ori mai mare decât în anul precedent. Această realizare a venit după doar câţiva ani de la momentul în care UiPath, startup cu origini locale, a atins statutul de unicorn, şi într-un an în care un alt startup local aflat pe o traiectorie de creştere accelerată, FintechOS, a obţinut o rundă de finanţare de tip Serie B. Progresul ecosistemului local nu mai poate fi de neglijat, iar ce este şi mai interesant este că trendul de creştere s-a menţinut în ultimii ani. Se pare că nivelul local al investiţiilor în startup-uri se află la începutul a ceea ce pare a fi o evoluţie spectaculoasă, ce încă mai are locuri în primul rând”, a precizat Alexandru Agatinei, CEO How to Web, citat de Agerpres.