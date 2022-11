Kazahstanul caută să ocolească Rusia pentru livrările globale de petrol

Kazahii și-au denumit țițeiul KEBCO pentru a putea fi disociat de cel rusesc după instituirea embargoului.

Astfel, , a solicitat creșterea livrărilor de țiței prin porturile caspice Aktau și Kuryk, la un nivel de 20 milioane de tone anual, menționează referindu-se la faptul că mai mult de o treime din volumul care trece prin CPC (Caspian Pipeline Consortium) ar trece prin Aktau și Kuryk.

CPC – prin care transportă 80% din livrări – traversează Rusia până la terminalul portul Novorosiisk de la Marea Neagră, de unde este transportat spre piețele occidentale. Are mai mulți acționari: statul rus prin Transneft (24%), KazMunayGas, mari companii petroliere occidentale precum Chevron, Exxon, Eni dar și Lukoil.

Statul kazah caută rute alternative pentru cât mai mult țiței exportat în condițiile în care introducerea embargoului asupra petrolului rus i-ar putea face pe ruși să blocheze activitatea CPC.

Rusia blochează CPC pentru a împiedica livrările spre Occident

Kazahstanul vrea să ocolească Rusia pentru unele transporturi care ar ajunge în porturile de la estul Mării Negre sau Turcia și, conform președintelui, regiunea Mangistau, de pe litoralul estic al Mării Caspice, are un mare potențial motiv pentru care se încearcă aici crearea unui nod de tranzit de importanță globală.

Anul trecut, Kazahstanul, a transportat 53 milioane de tone spre piețele occidentale prin conducta CPC, care asigură tranzitul a circa 1% tot țițeiul global.

De la începutul invaziei din Ucraina, exporturile de țiței prin cele trei puncte marine (SPM) din largul portului Novorrosissk au fost reduse sub diferite pretexte de ruși care invocă „motive tehnice” precum avarii în urma unei furtuni, mine pe fundul apei care „așteptau” acolo de 80 de ani și brusc au devenit o problemă, „inspecții” care au arătat proceduri neconforme cu ecologia, fisuri sub apă etc.