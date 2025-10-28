La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului

Perioada Black Friday se apropie cu pași repezi, iar acest lucru este un prilej pentru români diverse lucruri, pe care le-au vânat de-a lungul anului.

Totuși, există câteva aspecte de care ar trebui să ținem cont. Prețuri extrem de mici, cu reduceri poate de până la 80%, ar trebui să ne dea de gândit, iar specialiștii avertizează în acest caz.

Reducerea trebuie să se raporteze la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile

Cristian Pelivan, director al , a explicat pentru B1TV faptul că reducerea prețului unui produs trebuie să se raporteze la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile. În caz contrar, magazinul respectiv riscă amendă, deoarece este o încălcare a legii ca lucrurile să nu se întâmple în această manieră.

„Online-ul este o piață extrem de competitivă și atunci contează foarte mult relația de încredere pe care un magazin online o are cu clienții săi. Iar dacă eu, magazin online, fac un asemenea lucru (n.r. mint că am redus un produs, când de fapt acela este prețul real), în primul rând încalc legea.

Eu vorbesc acum cel puțin de membrii asociației, comercianți care au creat un brand, o relație de încredere cu consumatorilor și care nu ar face asemenea lucruri, pentru că încrederea durează foarte mult să o construiești și o pierzi foarte repede. De asemenea, avem o directivă europeană care este transpusă și în legislația națională, potrivit căreia reducerea trebuie să se raporteze la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile. Așa că vă sfătuiesc dacă ați descoperit un asemenea caz în care reducerea se aplică la un preț crescut în mai puțin de 30 de zile, să-l raportați la ANPC, pentru că este o încălcare a legii și se sancționează cu amendă”, a declarat Cristian Pelivan, director al Asociației Magazinelor Online, pentru B1TV.

La ce ar trebui să fim atenți de Black Friday

Specialistul avertizează cetățenii români să fie extrem de atenți la reducerile colosale, aproape de neimaginat. În cazul în care un produs este mult mai ieftin decât ar fi normal, ar trebui să ne ridice niște semne de întrebare, pentru că ne putem trezi că primim cu totul și cu totul altceva.

„Cred că mai degrabă ar trebui să avem grijă la reducerile foarte mari de la magazine online de la care nu am mai cumpărat până acum, pentru că este o perioadă în care infractorii încearcă să profite de așteptarea clienților de a vedea reduceri mari și atunci am văzut acest lucru și în timpul anului, de exemplu, companii din China, din Hong Kong, cu site-uri traduse în limba română care vând produse fictive. Dai o comandă, te grăbești să profiți de o presupusă reducere de 80% și îți vine acasă o cutie plină cu cârpe.

Așadar, mai ales când vedem reduceri prea bune ca să fie adevărate, trebuie să ne oprim un pic să analizăm puțin dacă este vorba despre un comerciant real, să ne uităm dacă sunt datele de identificare ale comerciantului prezente pe site, să ne uităm dacă este site-ul scris corect în limba română, descrierea produselor, spre exemplu, și mai apoi, dacă ne grăbește, dacă încearcă să ne inducă o stare emoțională, mai avem, nu știu, 30 de secunde în care trebuie să plasăm comanda sau două minute sau un minut, pentru că, de asemenea, aceasta este o practică interzisă. În astfel de situații trebuie să fim extrem de precauți și principalul semnal pe care îl primim este o reducere extrem de mare de 70-80-90%”, avertizează expertul.

În cât timp putem returna un produs comandat online

O altă întrebate care stă pe buzele multora dintre oameni este legată de politica de retur. Multe persoane sunt îngrijorate că nu vor putea returna la timp un produs comandat online care, fie nu este cel la care se așteptau, fie nu este mărimea potrivită, fie s-au răzgândit între timp cu privire la acesta.

Cristian Pelivan a explicat în timp se pot returna produsele.

„În primul rând, trebuie să știm că online avem 14 zile de retur, fără nicio explicație. Desigur, produsul nu trebuie să fie utilizat sau să prezinte urme pronunțate de uzură. Nu se pot returna produse de igienă, produse intime și așa mai departe. Dar, în general, pentru marea majoritate a produselor avem, prin lege, 14 zile în care putem returna produsul la comerciant, fără nicio explicație. Desigur, fiind o perioadă foarte aglomerată, se mai întâmplă uneori poate în depozitele curierilor să se rătăcească câte un colet. Se mai întâmplă aceste lucruri, dar în general studiile ANCOM, de exemplu, arată că în România un colet ajunge la destinație în mai puțin de două zile de când el intră în rețeaua poștală”, a mai spus specialistul.