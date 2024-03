Lazea (BNR): Nu vă mai așteptați să vă crească nivelul de trai, deja trăiți cu mult peste posibilități / Mulți spun, deși au frigiderul plin azi, că s-au săturat de democrație. Ar trebui să fie în primul rând nemulțumiți de ei înșiși

Valentin Lazea, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), a declarat că n-ar trebui să ne așteptăm la o creștere a nivelului de trai, ba chiar deja trăim peste posibilități și ar trebui să fim mai atenți la cheltuieli și mai cumpătați. Totodată, acesta a vorbit despre vina oamenilor de rând în degradarea democrațiilor, prin ignoranța de care dau dovadă.

„De doi ani de zile băncile centrale practică dobânzi real pozitiv. Ceea ce va face un iad din viața datornicilor. Ideea este așa: nu vă mai așteptați să vă crească nivelul de trai, deja trăiți cu mult peste posibilități. Refolosiți lucruri, reparați-le, sortați plasticele, mergeți mai mult cu mijloacele de transport în comun, să nu mai călătoriți cu avionul, ci cu trenul”, a explicat economistul-şef al BNR, potrivit

Lazea: Democrațiile imperfecte ajung să se transforme în regimuri autoritare

Valentin Lazea a mai declarat că, la început, creditele se acordau foarte rar și chiar era o rușine să iei credit și să trăiești pe datorie. În timp, însă, „în goana de a emite cât mai mulți bani și mânată și de factorul politic, s-a ajuns să se dea la toată lumea, inclusiv la persoane NINJA (no income, no job or assett)”.

„Totul este greșit în sistemul educațional din lume. S-au uitat învățăturile religioase. Da, acel Decalog care spune să nu minți, să nu furi …

Democrațiile depline sunt retrogradate la rang de democrații imperfecte, pentru că încep populismele, publicul ne-educat își impune punctul de vedere iar politicienii îi dau satisfacție. Iar democrațiile imperfecte se transformă în regimuri autoritare. Pentru că publicul, nemulțumit de cum funcționează democrația, deși ar trebui să fie nemulțumit în primul rând de el însuși, se duce spre soluții extreme, ceea ce paște și Europa și România. Adică sunt mulți care spun, deși au frigiderul plin astăzi: noi ne-am săturat de democrația asta. Nu ne mai convine ce ce vedem”, a mai spus Valentin Lazea, potrivit HotNews.

Lazea, despre impozitarea progresivă

Acesta a mai afirmat că, așa cum pe timp de război ceea ce coagulează o națiune este faptul că atât bogații, cât și săracii merg pe front, așa și pe timp de pace factorul coagulat e impozitul progresiv, faptul că bogații plătesc statului mai mult, proporțional cu veniturile lor: „Atunci săracul poate să zică da, băi, uite ăla poate a câștigat banii prin fraudă dar măcar văd că contribuie proporțional, mai mult decât mine, care am fost poate dezavantajat în viață, poate n-am avut noroc… Taxarea progresivă creează soliditatea națională un concept care în România e total absent. Nimeni, nu dă doi bani pe el”.

„Politicienii mizează pe această necunoaștere a economiei de către publicul larg. Toți economiștii știu că iluzia banilor este un instrument de a manipula masele, zicându-le vă mai dăm niște bani. Și oamenii zic ”ura, trăiască!”, dar nu se gândesc că poate nu au o creștere de productivitate care să justifice acei bani. Niciunul nu se gândește la asta și de aici tot lanțul slăbiciunilor despre care vorbim: populism, pericole la adresa democrației”, a mai declarat Valentin Lazea, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR).

Amintim că Lazea a avut și în trecut declarații care au stârnit ample dezbateri, precum cele despre și la bugetul țării decât pensiile speciale.