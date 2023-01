Lia Olguța Vasilescu: În ultimele zile, Complexul Energetic Oltenia a majorat din nou prețul la cărbune cu 30%. O altă promisiune care ni s-a făcut și nu a fost respectată

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a acuzat joi Complexul Energetic Oltenia că în ultima săptămână a crescut iarăși prețul la cărbune cu 30% și refuză să furnizeze cărbune către CET 2 Craiova pentru perioada de iarnă, în ciuda angajamentului pe care și l-a luat acum aproximativ cinci luni, la momentul separării dintre cele două entități, transmite .

Lia Olguța Vasilescu sugerează că ddecizia CEO de a majora prețul cărbunelui este nejustificată

În ședința de Consiliu Local de joi, edilul a spus că decizia CEO de a crește prețul cărbunelui nu este justificată nici de vreo creștere salarială, „nici de alte lucruri care să intre în tariful cărbunelui”. Dacă majorarea va fi aprobată de ANRE, a explicat ea, Consiliul Local Craiova va trebui să o preia la capitolul „impuse”.

„Ni s-a spus că în luna noiembrie vom avea 200.000 de tone de cărbune în rezerva Termocentrale Craiova. La ora actuală mai este cărbune doar pentru o săptămână. Deci nu ni s-a pus la dispoziţie această cantitate de care am avut nevoie. În acel moment, când am văzut că nu există niciun fel de înţelegere la Complexul Energetic Oltenia şi trebuia să le livreze, de exemplu, trei navete pe zi şi livrau doar două, am făcut apel la Rezerva de stat şi am fost sprijiniţi într-o primă etapă ca în rezervele Termocentrale Craiova să rămână doar 30.000 de tone în loc 60.000 iar acum, în disperare de cauză. Sunt lucruri pe care nu le-am spus până acum cetăţenilor, pentru că n-am vrut să panichez şi le spun acum tocmai pentru că s-au rezolvat. În disperare de cauză am ajuns încă o dată la rezervele statului cerându-le să ni se pună la discuţie cantitatea necesară de cărbune ca să putem să trecem această iarnă”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a eplicat că nu înțelege decizia CEO de a nu-și respecta obligația asumată în august 2022.

„Apoi ni s-a spus că ni se dă cărbunele la acelaşi preţ. Nu ni s-a dat la acelaşi preţ şi, mai mult decât atât, în ultimele zile au majorat din nou preţul la cărbune cu 30 %. Deci o altă promisiune care ni s-a făcut şi care nu a fost respectată. Nu înţeleg de ce, pentru că nu se poate spune că anul acesta, de exemplu, ar fi crescut salariile la Complexul Energetic Oltenia sau ar fi alte lucruri care să intre în tariful pe care îl are cărbunele. Nu există nicio justificare. O să vedem dacă se aprobă mai departe. Ştiţi cum este procedura: că după ce se face o majorare de preţ, trebuie să ajungă la ANRE şi ANRE-ul să aprobe. Dacă se aprobă majorarea de către ANRE, cumva lucrăm la impuse, pentru că dacă noi nu acceptăm în Consiliul Local această majorare, pur şi simplu în acel moment nu ni se mai furnizează agent termic”, a mai spus primarul Craiovei.