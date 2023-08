Ludovic Orban: Economia se duce în jos de când a intrat în pâine guvernul PSD-PNL, această monstruoasă alianță împotriva firii. PNL-iștii nu mai există, sunt mai răi ca PSD-iștii (VIDEO)

Deputatul Ludovic Orban, președinte la Forța Dreptei, a descris coaliția PSD-PNL drept o „monstruoasă alianță împotriva firii”, joi, pe B1 TV, într-o ediție specială realizată de Oana Stănciulescu, și susține că „economia se duce în jos” de când guvernează împreună cele două partide.

Ludovic Orban, pe B1 TV: PNL-iștii nu mai există, sunt mai răi ca PSD-iștii

„Uitați-vă ce se întâmplă cu creșterea economică. Guvernul PSD-PNL a intrat în noiembrie 2021 în pâine, această monstruoasă alianță împotriva firii, de atunci economia se duce în jos. Vă dau numai o dată ca să înțelegeți, apropo de taxa pe cifra de afaceri pentru multinaționale. Asta dă bine, populismul acesta îngroapă efectiv orice perspectivă de dezvoltare și acest populism este caracteristic pentru PSD (…). PNL-iștii nu mai există, PNL-iștii sunt mai răi ca PSD-iștii”, a declarat Ludovic Orban.

„Vă dau un exemplu. Investițiile străine în primele șase luni ale anului acesta au scăzut cu 18%, în comparație cu primele șase luni ale anului trecut, deși ei special au înființat o agenție pentru investiții străine. Probabil au înființat agenția aia pentru investiții străine ca să vămuiască pe ăia care vor să investească în România”, a adăugat liderul partidului Forța Dreptei.

„Acum hai să fim cinstiți, eu susțin capitalul autohton, dar fără investiții străine este foarte greu să asiguri o dezvoltare economică. Gândiți-vă că orice investiție, de fapt, este o investiție care creează dinamică economică, care permite oportunități de afaceri pentru oamenii de afaceri români. Dacia, de exemplu, are mii de firme românești care colaborează în cadrul construcției de autoturisme. Orice investiție îți aduce o dinamică economică suplimentară. Mai mult decât atât, e vorba de un transfer de know how și până la urmă duce la creșterea economică”, a mai spus fostul premier.