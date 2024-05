Luminița Barcari (PNL), anunț despre pensiile românilor: „Nimănui nu-i va scădea pensia”. Când vor începe recalculările pentru cele care vor fi primite în luna septembrie (VIDEO)

Deputata PNL, Luminița Barcari, a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre .

Luminița Barcari a precizat că în această luna vor începe recalculările pentru care vor fi primite în luna septembrie.

Deputata a mai comentat și informația conform căreia există pensii care nu vor crește în urma recalculării.

„La Casele de Pensii există un volum foarte mare de muncă”

„Într-adevăr, dacă vom aplica legea așa cum a fost ea adoptată, vor fi situații pe care dumneavoastră le-ați amintit. De ce? Pentru că principiul de bază va fi principiul contributivității.

Și era o discuție, și eu am discutat cu cei de la mine din Fetești, de exemplu, cei care lucrează la centrala atomo nucleară și care aveau acea sumă pentru condiții de muncă contribuiau mai puțin la fondul de pensii decât primeau atunci când ieșeau la pensie. Deci la toată lumea s-a aplicat acest principiu. Dacă am acceptat că mergem pe acest principiu al contributivității or să apară acele diferențe, adică unii vor primi mai mult, altora li se va îngheța, dar nimănui nu-i va scădea pensia, asta este foarte clar, evident. Și să știți că la Casele de Pensii există un volum foarte mare de muncă, unele Case de Pensii lucrează cu deficit de personal, nu e vina pensionarilor. De asta spun, că ei se străduiesc și ar fi bine să ne abținem atunci când facem declarații politice de genul ‘până la data de se va termina recalcularea’”, a precizat deputata PNL.

„Pensionarii nu mai pot aștepta și nici nu pot înțelege aceste declarații”

„Cert este că a apărut un calendar și în luna mai vor începe recalculările pentru pensiile care vor fi primite în luna septembrie. Sunt convinsă că până acum și-au pus sistemul informatic la punct, astfel încât să fim gata la timp. Pensionarii nu mai pot aștepta și nici nu pot înțelege aceste declarații”, a mai adăugat Luminița Barcari.