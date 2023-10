Marcel Ciolacu, după discuția cu FMI: Nu cred că vor trebui alte măsuri. A trecut emoția războiului, avem record de investiții străine directe. România va avea a doua creștere economică din Europa (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a oferit detalii despre discuția purtată miercuri cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional și s-a arătat „ferm convins că România, și de această dată, va avea a doua creștere economică din Europa”.

Marcel Ciolacu, despre discuția cu FMI și situația economică a României.

„Să nu confundăm reforma fiscală cu măsurile luate în acest moment – și lucrurile sunt cât se poate de clare. Au fost bucuroși (reprezentanții FMI, n.r.) că am pornit prin aceste măsuri și prin legea pe care am susținut-o în Parlament, am creat cadrul general pentru a începe aceste reforme. Cu adevărat, trebuie o atenție deosebită și pe acest sfârșit de an (…), și pe anul viitor, astfel încât cheltuielile să nu fie scăpate de sub control cum s-a mai întâmplat în România. Au insistat pe zona de microîntreprinderi, dar le-am explicat foarte clar că deja plafonul a fost scăzut la 500.000 și am revenit de la 1% la 3% și a fost o abordare corectă ca și moment de tranziție până la reforma fiscală”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri, în cadrul unor declarații de presă.

„Cred că am reușit să ne convingem unii pe alții. Normal că au lăsat recomandările. Într-un fel, sunt cam aceleași și cu recomandările Băncii Mondiale, și cu recomandările de țară făcute de către Comisie. Eu zic că, fiind mai mult solidari unii cu alții, vom depăși și acest moment, cum întotdeauna a depășit România”, a contiuat premierul.

„Nu cred, dacă ne ținem de planul pe care deja l-am pornit, nu cred că vor trebuie alte măsuri. A trecut emoția războiului, deja sunt foarte multe investiții străine directe și avem record în acest sens. Eu în continuare sunt ferm convins că România, și de această dată, va avea a doua creștere economică din Europa, lucru care se va cimenta și mai bine macro-economic”, a adăugat el.