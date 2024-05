Marcel Ciolacu: Nu va confisca nimeni niciun ban din conturile administrației locale. România nu are o problemă cu banii, ci una de deficit. S-a cheltuit prea mult în toate direcțiile (VIDEO)

România nu are o problemă macroeconomică, ci are o problemă în ceea ce privește deficitul, a declarat premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, luni, la Summitul Autorităților Publice Locale din România.

Marcel Ciolacu promite că „nu va confisca nimeni niciun ban din conturile administrației locale”

Premierul spune că „s-a cheltuit prea mult în toate direcțiile”.

„Provocarea mea, în primul și în primul rând, este de a veni cu un buget în acest an, astfel încât, fiindcă suntem deja în exercițiul financiar viitor, prezent, dumneavoastră să vă puteți construi din februarie noile proiecte. Nu va confisca nimeni niciun ban din conturile administrației locale. Nu are o problemă România cu banii, acesta este adevărul. România nu are o problemă macroeconomică. România are o problemă în ceea ce privește deficitul”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Are o problemă în ceea ce privește prioritizarea cheltuielilor, acesta este adevărul. S-a cheltuit prea mult, în toate direcțiile, încercând să acoperim absolut totul, și am uitat un lucru esențial – până pe 31 decembrie, închidem un exercițiu financiar, 2016-2020, asta este prioritatea și a administrației centrale, și locale, și asta este prioritatea României. Eu cred că nu putem să ne întoarcem să vorbim iarăși de o absorbție de 52, 54, parcă a fost în ultimul în exercițiu. Trebuie să venim pentru prima oară să vorbim de o absorbție cu 9 în față”, a adăugat el.

Marcel Ciolacu le-a promis autorităților locale că vor fi sprijinite pentru asigurarea cofinanțării la proiectele pe bani europeni, dar și a corecțiilor impuse de creșterile de prețuri.

„Trebuie un efort să vină și din partea dumneavoastră, pentru că este un moment dificil în ceea ce privește, repet, a ține balanța între venituri și cheltuieli. Nimeni nu a cerut nimic mai mult, nimeni nu a venit cu nicio catastrofă. Nimeni nu a venit să ia banii dumneavoastră din conturi, să naționalizeze ceva. S-au depășit acele momente ale istoriei”, a mai spus prim-ministrul social-democrat.