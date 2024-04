Marcel Ciolacu: O aderare la OECD ar aduce un plus de aproape șapte puncte procentuale directe în PIB-ul României. Am depăși și Polonia, după ce în 2023 am depășit Ungaria (VIDEO)

O aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ar aduce un plus de aproape șapte puncte procentuale directe în Produsul Intern Brut al României, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, liderul PSD, miercuri, la DCNews.

Marcel Ciolacu, despre reforma administrației și aderarea la OCDE

Întrebat dacă este de părere că reforma administrației publice a eșuat, premierul a spus: „Nu. În primul rând, trebuie să creezi cadrul legislativ ca să faci o reformă. Avem reformele prinse în PNRR și avem reformele pentru . Ați văzut că a venit secretarul general OECD, unul dintre cei mai importanți oameni de pe planetă pentru că OECD înglobează toate țările dezvoltate din lume, a anunțat șansele clare ale României ca în anul 2026 să adere la OECD”.

„E o mare diferență între aderarea Schengen și aderarea la OECD. O aderare la OECD ar aduce un plus de aproape șapte puncte procentuale directe în PIB-ul României, ceea ce automat, din calculele făcute în acest moment, am depăși și Polonia, după ce în 2023 am depășit Ungaria”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Toată lumea așteaptă această reformă de 30 de ani

„Trebuie și o reformă administrativă, fără doar și poate. Nu făcut un paușal, în funcție de câți locuitori sunt; făcute strategic și așezate pe listă. S-a pierdut acel timp când trebuiau făcute, când a făcut Polonia, de exemplu, a fost pierdut, fiindcă în loc să ai 10 mii de proiecte pe fonduri europene mergeai cu 4-5 proiecte integrate, pe regiuni”, a continuat social-democratul.