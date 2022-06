Mihai Daraban: În România, statul mimează dialogul social

Comunicat CCIR / București, 23 iunie 2022: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat joi, 23 iunie, la Forumul economic național – „Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România-Orizont 2040”, organizat de Asociația pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale (ASPES), Academia de Studii Economice din București (ASE), Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER).

Evenimentul a urmărit să definească coordonatele principale ale construirii unei economii naționale românești, ca o economie bazată pe potențialul real uman, material, natural, mineral și financiar al României. De asemenea, temele de discuție au vizat principalele căi de acțiune pentru o economie construită pe cunoaștere, pe cercetare și inovare, în concordanță cu interesul național, dar puternic deschisă și ancorată economiei Uniunii Europene și economiei mondiale.