Mihai Tudose (PSD): „Liberalizarea pieței energiei a fost o greșeală. Știam ce urmează, iar UE nu ne-a presat”

PSD aruncă vina pe partenerii din coaliție, de la PNL, pentru dezastrul prețurilor exagerate la energie. După liberalizarea pieței și mai ales, din această iarnă, consumatorii s-au trezit cu facturi pe care nu le mai pot plăti.

Mihai Tudose crede că este nevoie de măsuri urgente, după ce ministrul Virgil Popescu a ridicat din umeri, mai degrabă. Fostul premier PSD a avertizat că Ministerul Energiei nu are soluții.

„Vorbim despre niște companii care au avut o poziție de forță și trebuia să aibă și Guvernul o poziție de forță. Ar trebui ca aceia care au umflat facturile să meargă la oameni la poartă să le dea banii înapoi.

Din păcate, trebuie să repet ce spuneam acum 6 luni, că aceste măsuri de compensare se referă la efect, dar cauza este deficitul de energie. Soluțiile propuse de ministerul de profil nu există. Criza nu a început ieri, PNL nu are portofoliul de ieri, deci… Toate aceste măsuri de compensare le ia statul, adică tot noi le suportăm.

Eu am niște întrebări. Ca să spargi un geam iti trebuie o secunda, ca sa il pui la loc iti ia o ora. Cineva a spart geamul, noi nu mai producem, lucrurile au scapat de sub control. In zilele in care am produs curent cat a trebuit, tot scump a fost, pentru ca au ramas cu preturile sus. A doua masura gresita a fost aceasta liberalizare anul trecut, cand stiam ce vine. Nu ne-a presat UE, dar cineva trebuie sa explice ce s-a intamplat. Sa ii ia la intrebari procurorii”, a declarat Tudose, la RTV.

Mihai Tudose (PSD): „Situațiile excepționale nu se pot rezolva decât prin soluții excepționale”

În opinia fostului premier, premierii peneliști Nicolae Ciucă și mai ales Florin Cîțu trebuiau să anticipeze criza.

„Domnul Ciucă și acest guvern au o lună jumătate (n.r. – în exercițiu). În 2020-2021 s-a produs nenorocirea (n.r. – creșterea premizele creșterii prețurilor la energie), noi (n.r. – PSD) vorbim despre asta de cel puțin un an de zile. De ce a funcționat piața așa, ar trebui întrebat reglementatorul. La prețul cu care se găsește acum gaz de cumpărat, întreprinderile se duc în cap. Persoanele fizice nu au ce face, nu poți să iei tu gaz mai ieftin de la Gazprom, iei de la distribuitorul care îți bagă țeava în casa, dar statul poate să intervină.

Situațiile excepționale nu se pot rezolva decât prin soluții excepționale. Nu există cadrul legal, îl creezi. Până la urmă, mai bine risc o amendă europeană, dar salvez țara.

Toata compensarea asta cu reducerea de TVA înseamnă bani pe care nu îi mai ia statul. Compensarea la facturi sunt din bani de la buget, deci noi pierdem pe mai multe părți. Nu există doar cetățenii și IMM-urile, ci și marile combinate, toți consumatorii sunt afectați.

Văd că premierul a ieșit azi cu primele soluții, din ce știu eu mai urmează și altele”, a mai transmis fostul premier, pentru sursa citată.