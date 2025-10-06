B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Mii de firme din România riscă să fie declarate inactive fiscal. Cum pot evita antreprenorii această situație?

Mii de firme din România riscă să fie declarate inactive fiscal. Cum pot evita antreprenorii această situație?

Iulia Petcu
06 oct. 2025, 20:48
Mii de firme din România riscă să fie declarate inactive fiscal. Cum pot evita antreprenorii această situație?
Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Ce înseamnă domiciliul fiscal și de ce contează
  2. Care sunt efectele inactivității fiscale
  3. Cum pot evita antreprenorii riscurile fiscale

În 2025, un număr semnificativ de companii din România se află în pericol să fie declarate inactive fiscal din cauza erorilor legate de domiciliul fiscal. Autoritățile avertizează că o neconcordanță în adresa sediului social poate conduce la pierderea codului de TVA, blocarea activității comerciale și aplicarea unor sancțiuni importante. Într-un mediu fiscal în continuă schimbare, antreprenorii trebuie să fie atenți la modul în care își declară sediul și la respectarea obligațiilor legale.

Ce înseamnă domiciliul fiscal și de ce contează

Domiciliul fiscal reprezintă adresa oficială la care o companie este înregistrată în fața autorităților fiscale. Alegerea și declararea corectă a acestui sediu este esențială pentru a evita sancțiunile și posibila declarare ca firmă inactivă. O adresă greșită sau fictivă poate împiedica autoritățile să identifice compania și poate atrage măsuri de restricționare a activității comerciale. Astfel, firmele trebuie să se asigure că sediul declarat este unul real, verificabil și compatibil cu activitatea desfășurată.

Nerespectarea acestei reguli poate conduce la declararea firmei ca inactivă, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, atunci când contribuabilul „sustrage controalelor … prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia”.

Care sunt efectele inactivității fiscale

Inactivitatea fiscală poate fi declarată de ANAF în mai multe situații: nedepunerea declarațiilor fiscale timp de un semestru, sediu neidentificabil, expirarea contractului de sediu, lipsa organelor statutare sau înregistrarea inactivității la Registrul Comerțului. Fenomenul „Cuibul de Fantome” a determinat deja blocaje majore în mediul de afaceri. Consecințele sunt serioase: imposibilitatea deducerii TVA-ului aferent achizițiilor, suspendarea contractelor și refuzul colaborării de către parteneri.

Cum pot evita antreprenorii riscurile fiscale

La înființarea și administrarea unei firme, alegerea corectă a sediului social, capitalului social și contului bancar este esențială. Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator, subliniază importanța respectării procedurilor: „În contextul noilor reglementări privind inactivitatea fiscală și obligațiile de raportare ale societăților comerciale, toate firmele trebuie să acorde o atenție deosebită declarării corecte a domiciliului fiscal și respectării termenelor legale. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la pierderea codului TVA, blocaje în relațiile comerciale și, în cele din urmă, la declararea firmei ca inactivă de către ANAF”, scrie Capital.ro.

Sediul social trebuie să fie real, susținut de un contract valabil și compatibil cu activitatea firmei. Contractele expirate sau adresele invalide pot duce la declararea inactivității, conform art. 92 lit. g). De asemenea, verificarea capitalului social minim, actualizarea datelor la Registrul Comerțului și menținerea declarațiilor fiscale la zi ajută la prevenirea sancțiunilor și protejarea codului TVA.

Prin urmare, antreprenorii care își gestionează corect domiciliul fiscal și respectă obligațiile legale pot evita efectele negative ale inactivității fiscale și pot asigura continuitatea activității comerciale pe termen lung.

Tags:
Citește și...
Energia electrică se poate ieftini imediat. Soluția propusă de specialiști, refuzată de guvern
Economic
Energia electrică se poate ieftini imediat. Soluția propusă de specialiști, refuzată de guvern
Proiect de lege: Mașinile din alte județe ar putea fi taxate în București. Ce sumă propune Primăria
Economic
Proiect de lege: Mașinile din alte județe ar putea fi taxate în București. Ce sumă propune Primăria
CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
Economic
CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
Bogdan Ivan: „Prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu și un pic”
Economic
Bogdan Ivan: „Prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu și un pic”
Datoria guvernamentală a României explodează! 57% din PIB, cel mai mare nivel din ultimele trei decenii
Economic
Datoria guvernamentală a României explodează! 57% din PIB, cel mai mare nivel din ultimele trei decenii
Explozie pe piața cripto! Bitcoin atinge un nou record istoric
Economic
Explozie pe piața cripto! Bitcoin atinge un nou record istoric
Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența despre bugetul familiei. Cum își pot gestiona românii veniturile: „Vremurile sunt dificile” (VIDEO)
Economic
Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența despre bugetul familiei. Cum își pot gestiona românii veniturile: „Vremurile sunt dificile” (VIDEO)
Avertismentul economistului Cristian Păun: România stagnează, companiile sunt sufocate de taxe și lipsă de viziune
Economic
Avertismentul economistului Cristian Păun: România stagnează, companiile sunt sufocate de taxe și lipsă de viziune
Rădulescu (BNR): „Românii sunt supărați nu neapărat pentru că au strâns cureaua, ci pentru că hiperprivilegiații nu participă la strânsul curelei”. Crește TVA și în 2026?
Economic
Rădulescu (BNR): „Românii sunt supărați nu neapărat pentru că au strâns cureaua, ci pentru că hiperprivilegiații nu participă la strânsul curelei”. Crește TVA și în 2026?
Scenariu de blackout în România, după ce autoritățile noastre au dat o țeapă de 2,6 miliarde Uniunii Europene. Declarațiile uluitoare ale ministrului Bogdan Ivan, pe B1 TV (VIDEO)
Economic
Scenariu de blackout în România, după ce autoritățile noastre au dat o țeapă de 2,6 miliarde Uniunii Europene. Declarațiile uluitoare ale ministrului Bogdan Ivan, pe B1 TV (VIDEO)
Ultima oră
21:31 - Maria Ghiorghiu, o nouă profeție îngrijorătoare: „Dragii mei, ceva se va petrece cu România noastră”
21:23 - Mihai Trăistariu critică politicienii care îi trimit pe studenți la muncă, după tăierea burselor: „Unde să lucreze? Să facă stripease?”
21:10 - Destinații de city break pentru români. Șase orașe europene care merită vizitate în această toamnă
20:53 - Surse: Ce va decide CCR în legătură cu legea pensiilor magistraților și ce efecte va avea decizia asupra Pachetului 2 de măsuri
20:47 - Ce aliment nu ar trebui să lipsească din dieta noastră zilnică. Dr. Virgiliu Stroescu: „Are peste 25 de efecte benefice”
20:24 - Locuri de muncă super avantajoase: Salariu de 8.000 de euro și cazare gratuită. Ce posturi sunt disponibile
20:15 - Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin
20:06 - Delia a stârnit amuzamentul internauților. Cum s-a filmat artista după o vizită la saună
19:55 - Condimentul vechi de secole care revine în atenția nutriționiștilor. Cum îți poate proteja inima și glicemia
19:44 - Guvernul pregătește reguli mai stricte pentru pensionare. Ce măsuri apar în Pachetul 3