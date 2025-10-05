B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Becali, după ce Iohannis a fost executat silit: „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Ne-ai paradit, ne-ai distrus, acum stai să te paradim şi noi”

Becali, după ce Iohannis a fost executat silit: „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Ne-ai paradit, ne-ai distrus, acum stai să te paradim şi noi”

Traian Avarvarei
05 oct. 2025, 18:33
Becali, după ce Iohannis a fost executat silit: „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Ne-ai paradit, ne-ai distrus, acum stai să te paradim şi noi”
Gigi Becali l-a atacat pe Klaus Iohannis, după ce fostul președinte a fost executat silit de ANAF. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce reacție a avut Becali după ce Iohannis a fost executat silit
  2. De e Iohannis a fost executat silit de ANAF

Becali l-a atacat pe Iohannis, după ce fostul președinte a fost executat silit de ANAF. Patronul FCSB, care este și deputat, a afirmat că Iohannis ne-a „paradit” și ne-a „distrus continuu”, iar acum e rândul lui să fie „paradit”.

Ce reacție a avut Becali după ce Iohannis a fost executat silit

În opinia lui Gigi Becali, am ajuns ca un fost președinte al României să fie executat silit și din cauza electoratului pentru că a votat un astfel de politician: „Păi dacă noi l-am votat? Pentru ce l-am votat noi pe el? Ce avea el cu România? Avea el ceva cu România? Când spuneam eu: ‘Păi de ce să-l votezi pe unul care nu-i român?’ Adică dacă părinţii lui stau în Germania, sunt nemţi. El este neamţ. De ce să te votez pe tine? Păi îţi dai seama cât de sclav sunt eu? Adică tu eşti neamţ, părinţii tăi în Germania, n-ai nicio legătură… Nici măcar – şi ăsta e cel mai important lucru – nici ortodox nu eşti! Iar eu te votez pe tine. Îţi dai seama cât de sclav sunt?”.

Becali a lăudat apoi ANAF pentru umilința pe care i-a administrat-o lui Klaus Iohannis.

„Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Suntem noi sclavi, dar când ne ridicăm dup-aia, spargem mămăliga!
Păi dacă tu ai venit, nici nu eşti român, ne-ai paradit, ne-ai distrus în continuu, n-ai făcut nimic. Te-ai plimbat numai cu avioane de milioane de euro şi cu lemn de mahon şi chiuvete de aur. Te-ai dus prin toată ţările şi ai cheltuit banii. Nimic n-ai făcut, numai interesele străinilor le-ai urmat. Acum, stai mă puţin să te paradim şi noi!”, a mai afirmat Gigi Becali, pentru Fanatik.

De e Iohannis a fost executat silit de ANAF

Miercuri, fostul președinte Klaus Iohannis s-a trezit pe cap cu inspectorii ANAF, care i-au cerut cheile imobilului din centrul Sibiului, strada Nicolae Bălcescu.

Iohannis achiziționase imobilul de la Rodica Baștea, o româncă stabilită în SUA, și între 1999 și 2015 a câștigat bani din închirierea casei. Numai că justiția a stabilit că documentele de moștenire prin care Baștea și-a însușit casa erau false. Imobilul a fost recuperat de stat, iar ANAF i-a cerut lui Iohannis să predea cheile și să achite circa un milion de euro, reprezentând chiriile câștigate pe nedrept, plus dobânzi și penalități.

Cum Iohannis n-a făcut asta, inspectorii ANAF s-au dus direct la el acasă și i-au cerut cheile imobilului. De asemenea, el trebuie să dea statului banii obținuți nelegal din chirie.
Tags:
Citește și...
Tinere reținute pentru furt dintr-un magazin din București. Hoațele le-au bătut pe angajatele care au încercat să recupereze bunurile
Eveniment
Tinere reținute pentru furt dintr-un magazin din București. Hoațele le-au bătut pe angajatele care au încercat să recupereze bunurile
Copil de 3 ani găsit mort într-un canal în Mărășești. El a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul dă vina pe birocrație. Ce spune familia victimei
Eveniment
Copil de 3 ani găsit mort într-un canal în Mărășești. El a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul dă vina pe birocrație. Ce spune familia victimei
Ziua Internațională a Profesorului. Mesajul ministrului Daniel David: „Este fundamental să NU revenim la vechile paradigme”
Eveniment
Ziua Internațională a Profesorului. Mesajul ministrului Daniel David: „Este fundamental să NU revenim la vechile paradigme”
Noua rută feroviară Kiev–București. Când pornește primul tren și cât costă o călătorie
Eveniment
Noua rută feroviară Kiev–București. Când pornește primul tren și cât costă o călătorie
Comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria: Iașul, copleșit de durere și revoltă
Eveniment
Comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria: Iașul, copleșit de durere și revoltă
Evenimentul Run for Genomics. Dr. Radu Țincu explică de ce testarea genetică este viitorul medicinei
Eveniment
Evenimentul Run for Genomics. Dr. Radu Țincu explică de ce testarea genetică este viitorul medicinei
Timiș: Doi minori au fost reținuți după ce ar fi furat 400 de litri de motorină
Eveniment
Timiș: Doi minori au fost reținuți după ce ar fi furat 400 de litri de motorină
Sorin Oprescu a fost reţinut în Salonic. Justiția elenă urmează să decidă dacă va fi adus în România pentru ispășirea condamnării
Eveniment
Sorin Oprescu a fost reţinut în Salonic. Justiția elenă urmează să decidă dacă va fi adus în România pentru ispășirea condamnării
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 5 – 11 octombrie: Racii vor primi vești care le pot schimba destinul (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 5 – 11 octombrie: Racii vor primi vești care le pot schimba destinul (VIDEO)
Șofer din Roman, reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile
Eveniment
Șofer din Roman, reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile
Ultima oră
19:09 - Mama lui Emil Boc a murit la vârsta de 89 de ani. Premierul Bolojan, prezent la înmormântare (FOTO)
17:58 - Sute de oameni la moaștele Sfintei Parascheva, duminică, deși pelerinajul începe abia miercuri, 8 octombrie
17:09 - Tinere reținute pentru furt dintr-un magazin din București. Hoațele le-au bătut pe angajatele care au încercat să recupereze bunurile
16:39 - Copil de 3 ani găsit mort într-un canal în Mărășești. El a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul dă vina pe birocrație. Ce spune familia victimei
16:03 - Meghan Markle, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. A strălucit la prezentarea Balenciaga (VIDEO)
15:26 - Datoria guvernamentală a României explodează! 57% din PIB, cel mai mare nivel din ultimele trei decenii
14:50 - Ziua Internațională a Profesorului. Mesajul ministrului Daniel David: „Este fundamental să NU revenim la vechile paradigme”
14:18 - Explozie pe piața cripto! Bitcoin atinge un nou record istoric
14:00 - Noua rută feroviară Kiev–București. Când pornește primul tren și cât costă o călătorie
13:23 - Austria nu susține noile sancțiuni UE împotriva Rusiei. Viena cere deblocarea activelor înghețate pentru Raiffeisen