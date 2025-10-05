Becali l-a atacat pe Iohannis, după ce fostul președinte a fost executat silit de ANAF. Patronul FCSB, care este și deputat, a afirmat că Iohannis ne-a „paradit” și ne-a „distrus continuu”, iar acum e rândul lui să fie „paradit”.

Ce reacție a avut Becali după ce Iohannis a fost executat silit

În , am ajuns ca un fost președinte al României să fie executat silit și din cauza electoratului pentru că a votat un astfel de politician: „Păi dacă noi l-am votat? Pentru ce l-am votat noi pe el? Ce avea el cu România? Avea el ceva cu România? Când spuneam eu: ‘Păi de ce să-l votezi pe unul care nu-i român?’ Adică dacă părinţii lui stau în Germania, sunt nemţi. El este neamţ. De ce să te votez pe tine? Păi îţi dai seama cât de sclav sunt eu? Adică tu eşti neamţ, părinţii tăi în Germania, n-ai nicio legătură… Nici măcar – şi ăsta e cel mai important lucru – nici ortodox nu eşti! Iar eu te votez pe tine. Îţi dai seama cât de sclav sunt?”.

Becali a lăudat apoi ANAF pentru umilința pe care i-a administrat-o lui Klaus Iohannis.

„Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Suntem noi sclavi, dar când ne ridicăm dup-aia, spargem mămăliga!

Păi dacă tu ai venit, nici nu eşti român, ne-ai paradit, ne-ai distrus în continuu, n-ai făcut nimic. Te-ai plimbat numai cu avioane de milioane de euro şi cu lemn de mahon şi chiuvete de aur. Te-ai dus prin toată ţările şi ai cheltuit banii. Nimic n-ai făcut, numai interesele străinilor le-ai urmat. Acum, stai mă puţin să te paradim şi noi!”, a mai afirmat Gigi Becali, pentru .

De e Iohannis a fost executat silit de ANAF

Miercuri, fostul președinte Klaus Iohannis s-a trezit pe cap cu inspectorii ANAF, care i-au cerut cheile imobilului din centrul Sibiului, strada Nicolae Bălcescu.

Iohannis achiziționase imobilul de la Rodica Baștea, o româncă stabilită în SUA, și între 1999 și 2015 a câștigat bani din închirierea casei. Numai că justiția a stabilit că documentele de moștenire prin care Baștea și-a însușit casa erau false. Imobilul a fost recuperat de stat, iar ANAF lui Iohannis să predea cheile și să achite circa un milion de euro, reprezentând chiriile câștigate pe nedrept, plus dobânzi și penalități.