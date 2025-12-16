B1 Inregistrari!
Ministerul Dezvoltării, lider la absorbția PNRR. Ce anunță Cseke Attila despre finanțarea proiectelor

Iulia Petcu
16 dec. 2025, 23:20
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Cuprins
  1. Cum a ajuns Ministerul Dezvoltării la un grad de absorbție de 60%
  2. Ce se întâmplă cu proiectele deja începute
  3. Cum este garantată plata lucrărilor

Ministerul Dezvoltării se află în centrul atenției publice după anunțul privind absorbția fondurilor europene din PNRR și modificarea surselor de finanțare pentru mii de proiecte locale. Declarațiile ministrului Cseke Attila vin într-un context marcat de temeri legate de întârzieri, blocaje financiare și impact asupra bugetului de stat.

Cum a ajuns Ministerul Dezvoltării la un grad de absorbție de 60%

Cseke Attila a declarat că Ministerul Dezvoltării înregistrează cel mai mare grad de absorbție a fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, atingând un nivel de 60%. Potrivit ministrului, acest rezultat este consecința implementării accelerate a proiectelor și a unei coordonări administrative constante cu autoritățile locale. Oficialul a precizat că performanța în absorbția fondurilor a creat premisele unor negocieri favorabile cu instituțiile europene.

În urma acestor discuții, o parte semnificativă dintre proiectele finanțate inițial prin împrumuturi vor fi transferate către finanțare nerambursabilă, sub formă de granturi. „Datorită faptului că suntem ministerul cu cel mai mare grad de absorbţie pe PNRR, suntem la 60% grad de absorbţie, am reuşit, în toamna acestui an, în urma negocierii cu Comisia Europeană, ca mare parte din finanţările noastre să le trecem de pe finanţare rambursabilă, care afecta şi bugetul ţării şi deficitul, pe finanţare nerambursabilă.”

Ce se întâmplă cu proiectele deja începute

Ministrul Dezvoltării a respins categoric ideea unor blocaje sau întârzieri în derularea investițiilor aflate deja în execuție. Acesta a explicat că Guvernul a aprobat în luna noiembrie un memorandum care asigură continuitatea proiectelor derulate prin PNRR. „Nu există risc de întârzieri. Guvernul, în noiembrie, a aprobat memorandumul pe investiţiile derulate prin finanţare PNRR prin Ministerul Dezvoltării, ceea ce înseamnă că peste 5.300 de astfel de investiţii merg mai departe.”

Cseke Attila a subliniat că toate investițiile care aveau ordin de începere a lucrărilor la data de 19 august sunt menținute la finanțare. „Toate investiţiile care practic, la 19 august, când a intrat în vigoare ordonanţa pe PNRR, erau în şantier, adică aveau ordin de începere a execuţiei lucrării, toate acestea sunt menţinute la finanţare.” În completare, ministrul a precizat că lista proiectelor este publică încă din vara acestui an, relatează Digi24.

Cum este garantată plata lucrărilor

Pentru a asigura continuitatea proiectelor, Guvernul și-a asumat suplimentarea finanțării naționale, acolo unde va fi necesar. „Mai mult decât atât, pentru a putea fi menţinute la finanţare în PNRR, Guvernul şi-a asumat să adauge, în caz de nevoie, o finanţare naţională de 4,2 miliarde de lei”, a afirmat Cseke Attila.

Ministrul a explicat că mecanismul de trecere de la împrumuturi la granturi este deja în curs de implementare, iar primăriile primesc notificările oficiale. „Acest mecanism acum se implementează, în aceste zile, primăriile primesc notificările în urma cărora trecem pe finanţare pe grant, ceea ce înseamnă următorul lucru: că vom avea banii necesari pentru fiecare din aceste 5.300 de investiţii, nu există risc de neplată.” În acest context, ministrul a anunțat că facturile depuse vor fi achitate inclusiv în luna decembrie.

